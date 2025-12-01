Trump na magnetskoj rezonanci: Izvrsnog je zdravlja

Na brifingu za novinare u Bijeloj kući Leavitt je rekla da muškarci Trumpove dobi imaju koristi od takvih pregleda.

'Kardiovaskularno snimanje predsjednika Trumpa pokazalo je savršeno normalnu sliku, nema dokaza o sužavanju arterija, slabijem protoku krvi ili abnormalnostima u srcu ili glavnim krvnim žilama', rekla je Leavitt o 79-godišnjem predsjedniku.

'Srčane klijetke su normalne veličine. Stijenke krvnih žila izgledaju glatko i zdravo i nema znakova upale ili zgrušavanja. Sveukupno, njegov kardiovaskularni sustav pokazuje izvrsno zdravlje. Snimke abdomena također su savršeno normalne', rekla je Leavitt.