Trump na magnetskoj rezonanci: Izvrsnog je zdravlja

Bi. S. / Hina

01.12.2025 u 21:17

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: Graeme Sloan / POOL
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je u ponedjeljak da je nedavni pregled Donalda Trumpa magnetskom rezonancijom (MR) bio preventivne prirode i da je otkrio da je predsjednik dobrog kardiovaskularnog zdravlja

Na brifingu za novinare u Bijeloj kući Leavitt je rekla da muškarci Trumpove dobi imaju koristi od takvih pregleda.

'Kardiovaskularno snimanje predsjednika Trumpa pokazalo je savršeno normalnu sliku, nema dokaza o sužavanju arterija, slabijem protoku krvi ili abnormalnostima u srcu ili glavnim krvnim žilama', rekla je Leavitt o 79-godišnjem predsjedniku.

'Srčane klijetke su normalne veličine. Stijenke krvnih žila izgledaju glatko i zdravo i nema znakova upale ili zgrušavanja. Sveukupno, njegov kardiovaskularni sustav pokazuje izvrsno zdravlje. Snimke abdomena također su savršeno normalne', rekla je Leavitt.

Trump je tijekom nedavnog medicinskog pregleda podvrgnut magnetskoj rezonanciji, ali nije otkrio svrhu postupka, što nije tipično za standardne preglede. Nedostatak detalja potaknuo je pitanja o tome objavljuje li Bijela kuća potpune informacije o predsjednikovom zdravlju na vrijeme.

Trump je osjetljiv na svoje godine i zdravlje. Prošli tjedan je napao novinarku New York Timesa na društvenim mrežama koja je jedna od autora priče u kojoj su ispitivali načine na koje Trumpove godine mogu utjecati na njegovu razinu energije.

