BBC ima dokaze: Gruzija razbijala prosvjede 'eksperimentalnim oružjem' iz Prvog svjetskog rata

Dokazi koje je prikupio BBC upućuju na to da su gruzijske vlasti prošle godine protiv prodemokratskih prosvjednika upotrijebile kemijski spoj iz vremena Prvog svjetskog rata – potencijalno iznimno opasnu supstancu nazvanu 'camite' (bromobenzil cijanid)

Sve je počelo kada se među prosvjednicima pojavila sumnja da im voda iz vodenih topova 'peče' kožu i ostavlja posljedice koje ne nestaju ispiranjem. 'Moglo se osjetiti kako gori', rekao je jedan od ljudi koji su prosvjedovali u Tbilisiju, opisujući osjećaj koji se, tvrdi, nije dao isprati običnom vodom, prenosi BBC. Prosvjedi u Gruziji izbili su 28. studenog 2024. godine, nakon što je vladajuća stranka objavila da privremeno zaustavlja proces pristupanja Europskoj uniji, zapisan u gruzijskom ustavu. Na ulicama glavnog grada građani su tražili povratak europskom putu, a vlast je odgovorila vodenim topovima, paprenim sprejom i CS plinom, uobičajenim suzavcem. No brojni prosvjednici žalili su se na simptome koji se ne uklapaju u djelovanje klasičnih sredstava za razbijanje prosvjeda te su tjednima trpjeli uporan kašalj, povraćanje, kratkoću daha, iritaciju kože i neuobičajene bolove.

Pedijatar koji je pretrpio ozljede pokrenuo privatnu istragu Dr. Konstantine Čahunašvili, pedijatar koji je sudjelovao u prosvjedima, bio je među onima koji su osjetili snažnu iritaciju nakon što ih je pogodio vodeni top. 'Koža mi je danima gorjela. Zapravo, bilo je gore kad sam je pokušavao isprati', rekao je za BBC. Zbog sumnje da ozljede mogu biti posljedica nečega ozbiljnijeg od standardnih kemijskih sredstava proveo je online anketu među prosvjednicima. Od gotovo 350 ispitanika, gotovo polovica prijavila je simptome koji su trajali više od mjesec dana – od glavobolje i kroničnog umora do problema s disanjem.

Čahunašvili je potom pregledao 69 sudionika ankete i kod njih pronašao 'značajno veću prevalenciju abnormalnosti' u električnoj aktivnosti srca. Njegova studija, koja je u međuvremenu prošla stručnu recenziju i prihvaćena je za objavu u časopisu Toxicology Reports, ponavlja zaključke lokalnih novinara i organizacija za ljudska prava: vodeni top vrlo vjerojatno je bio pomiješan s nekom jakom kemikalijom. Ministarstvo unutarnjih poslova Gruzije odbilo je otkriti o kojim je tvarima riječ.

Zviždači iz policije tvrde: Koristili su camite U istrazi BBC-ja ključnu ulogu imali su zviždači iz Odjela za posebne zadatke, gruzijske interventne policije. Među njima je i bivši šef naoružanja odjela, Laša Šergelašvili, koji tvrdi da je 2009. godine testirao kemijski spoj identičan onome koji je navodno korišten tijekom prošlogodišnjih prosvjeda. Kako kaže, riječ je bila o supstanci čiji učinak nije sličio ničemu što je dotad vidio. 'Bilo nam je teško disati. Čak i nakon pranja vodom i posebnom otopinom sode bikarbone nismo mogli normalno disati', prisjetio se. Ističe i nešto jako zabrinjavajuće: učinak kemikalije bio je deset puta jači od klasičnih iritansa poput CS plina. 'Ako prolijete ovu kemikaliju po tlu, nećete moći ostati u tom području dva do tri dana, čak i nakon ispiranja vodom', rekao je.

Prema njegovim navodima, iako je preporučio da se ta tvar ne koristi, vozila s vodenim topovima punjena su njome najmanje do 2022. godine, kad je dao ostavku i napustio zemlju. Nakon što je sa svoje nove adrese u Ukrajini gledao snimke prosvjeda iz 2024., kaže da je odmah prepoznao učinak te kemikalije. Još jedan bivši visoki policijski časnik potvrdio je za BBC da su u vodenim topovima na prošlogodišnjim prosvjedima bile iste kemikalije što su korištene dok je Šergelašvili radio u tom odjelu. BBC našao dokument koji vodi do ključnog otkrića BBC je došao do inventara Odjela za posebne zadatke iz prosinca 2019. godine, na kojem se nalaze dvije neimenovane tvari označene kao 'Kemijska tekućina UN1710' i 'Kemijski prah UN3439', uz upute kako ih miješati. Bivši policijski dužnosnik potvrdio je autentičnost dokumenta i rekao da su upravo te kemikalije vjerojatno dodavane u vodene topove.

UN1710 relativno je lako identificirati – riječ je o trikloretilenu (TCE), otapalu koje služi tome da druge kemikalije postanu topljive u vodi. No UN3439 pokriva širok spektar industrijskih kemikalija. Jedina u toj skupini za koju je BBC pronašao povijesni dokaz da se koristila za suzbijanje prosvjeda jest bromobenzil cijanid – camite. Ovaj spoj razvijen je za francusku vojsku tijekom Prvog svjetskog rata, a iz upotrebe je povučen još 1930-ih zbog iznimno dugotrajnih posljedica. Stručnjak za kemijsko oružje: Sve ukazuje na camite Profesor Christopher Holstege, jedan od vodećih svjetskih toksikologa, pregledao je dokaze BBC-ja: studiju dr. Čahunašvilija, svjedočanstva prosvjednika i policijskih zviždača, kao i inventar kemikalija.

Zaključak mu je jasan: 'Na temelju dostupnih dokaza… klinički nalazi u skladu su s bromobenzil cijanidom', dodajući da kronični simptomi nikako ne odgovaraju učinku sredstva poput CS plina, koji djeluje kratkotrajno. 'Nikada nisam vidio da se camite koristi u modernom društvu. Izrazito je iritantan i izuzetno postojan', istaknuo je. Prema njegovim riječima, ako je doista korišten, učinak mu je više nalik kemijskom oružju nego sredstvu za razbijanje prosvjeda.

UN: Stanovništvo ne smije biti pokusni kunić Upozorenja stižu i s međunarodne scene. Posebna izvjestiteljica UN-a za mučenje i druga okrutna, nečovječna ili ponižavajuća postupanja ili kazne, Alice Edwards, navodi da su nalazi BBC-ja 'duboko zabrinjavajući' te da upotreba kemikalija s dugotrajnim djelovanjem može predstavljati kršenje međunarodnog prava. 'To me navodi da [ovu praksu] smatram eksperimentalnim oružjem. A stanovništvo nikada ne bi smjelo biti podvrgnuto eksperimentima. To je apsolutno kršenje ljudskih prava', rekla je Edwards. Osobito ističe da mjere za suzbijanje prosvjeda prema međunarodnom pravu moraju imati privremen učinak, što ovdje očito nije slučaj.