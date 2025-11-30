objava na facebooku

Evo što je Thompson poručio nakon antifašističkih marševa u hrvatskim gradovima

M. Šu.

30.11.2025 u 19:17

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Luka Gerlanc
Bionic
Reading

Nakon što su u Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru održani antifašistički marševi, a društvenim mrežama oglasio se i Marko Perković Thompson

Na društvenim mrežama podijelio je svoju pjesmu 'Neka niko ne dira u moj mali dio svemira' te dodao stihove te pjesme.

'...Domoljublje prozvali fašizam, tako brane njihov komunizam, prozirna demagogija...', napisao je u opisu objave.

Podsjetimo, antifašistički marševi pod nazivom 'Ujedinjeni protiv fašizma' održani su u četiri hrvatska grada, a na njima se skupilo tisuće ljudi, od čega oko 10 tisuća u Zagrebu, prema procjeni organizatora. No, skupove u Rijeci i Zadru obilježili su i incidenti.

Skupina maskiranih mladića na početku skupa u Rijeci vikala je 'ZDS' te bacala petarde, pri čemu je ozlijeđena jedna djevojčica. Na kraju skupa skupina mladića bacila je i baklju na terasu kafića gdje su sjedili prosvjednici.

U Zadru su pak na sudionike marša bacali kugle s crvenom bojom, a u jednom trenu došlo je i do naguravanja maskiranih mladića s interventnom policijom.

vezane vijesti

Osvoji ulaznice dinamo - hajduk

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
naftna industrija

naftna industrija

Vučić o američkim sankcijama: 'Ubijte me, ja ne razumijem njihovu logiku'
tisuće na ulicama

tisuće na ulicama

FOTO/VIDEO Završili Antifašistički marševi: U Zadru se maskirani mladići sukobili s interventnom policijom
obavljen očevid

obavljen očevid

Policija otkrila detalje eksplozije u Novom Vinodolskom, ozlijeđeno troje djece

najpopularnije

Još vijesti