Evo što je Thompson poručio nakon antifašističkih marševa u hrvatskim gradovima

'...Domoljublje prozvali fašizam, tako brane njihov komunizam, prozirna demagogija...', napisao je u opisu objave.

Na društvenim mrežama podijelio je svoju pjesmu 'Neka niko ne dira u moj mali dio svemira' te dodao stihove te pjesme.

Podsjetimo, antifašistički marševi pod nazivom 'Ujedinjeni protiv fašizma' održani su u četiri hrvatska grada, a na njima se skupilo tisuće ljudi, od čega oko 10 tisuća u Zagrebu, prema procjeni organizatora. No, skupove u Rijeci i Zadru obilježili su i incidenti.

Skupina maskiranih mladića na početku skupa u Rijeci vikala je 'ZDS' te bacala petarde, pri čemu je ozlijeđena jedna djevojčica. Na kraju skupa skupina mladića bacila je i baklju na terasu kafića gdje su sjedili prosvjednici.

U Zadru su pak na sudionike marša bacali kugle s crvenom bojom, a u jednom trenu došlo je i do naguravanja maskiranih mladića s interventnom policijom.