Postavljaju se nove moderne kamere, mogu i zumirati: Poznate su sve lokacije

01.12.2025 u 20:32

Bit će nabavljene 24 suvremene kamere koje sliku šalju putem interneta. Deset njih se može pomicati, nagibati i zumirati, dok su ostale klasične stacionarne 'dome' kamere

Grad Zagreb pokrenuo je postupak nabave za potpunu zamjenu postojećeg sustava nadzora parkirališta novim videonadzorom. Procijenjena vrijednost ove nabave je 80.000 eura.

Riječ je o modernizaciji opreme koju koristi Služba prometnog redarstva. Najviše će sredstava biti uloženo u 24 nove IP kamere. Među njima je 10 pokretnih PTZ kamera te 14 fiksnih 'dome' kamera razlučivosti do osam megapiksela, doznaje Jutarnji.

Inače, IP kamere šalju sliku putem interneta, a PTZ kamere se mogu pomicati, nagibati i zumirati, što znači da pokrivaju veći radijus prostora od uobičajenih kamera.

Modernizacija obuhvaća 10 lokacija u širem i užem središtu Zagreba: Maksimirska–Jordanovac, Maksimirska–Šulekova, Jadranski most, Kvatrić, Martićeva–Kašićeva, Đorđićeva, Avenue Mall, Heinzelova 4 te na dvije lokacije na okretištu tramvaja Savski most. 

Za razliku od postojećih kamera, koje imaju ograničenu rezoluciju i nepostojeću videoanalitiku, nove kamere su zapravo multifunkcionalni nadzorni sustav, jer imaju 2K razlučivost, integrirani infracrveni reflektor dometa do 300 metara, široki dinamički raspon od najmanje 140 dB, digitalnu stabilizaciju slike, redukciju šuma te funkcije poboljšanja slike u uvjetima magle. To im omogućuje stalno praćenje danju i noću, automatsku detekciju nepropisnog parkiranja te prepoznavanje registracija

