Postavljaju se nove moderne kamere, mogu i zumirati: Poznate su sve lokacije

Grad Zagreb pokrenuo je postupak nabave za potpunu zamjenu postojećeg sustava nadzora parkirališta novim videonadzorom. Procijenjena vrijednost ove nabave je 80.000 eura.

Riječ je o modernizaciji opreme koju koristi Služba prometnog redarstva. Najviše će sredstava biti uloženo u 24 nove IP kamere. Među njima je 10 pokretnih PTZ kamera te 14 fiksnih 'dome' kamera razlučivosti do osam megapiksela, doznaje Jutarnji.

Inače, IP kamere šalju sliku putem interneta, a PTZ kamere se mogu pomicati, nagibati i zumirati, što znači da pokrivaju veći radijus prostora od uobičajenih kamera.