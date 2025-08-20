Rusi ipak ne popuštaju? 'Putin nije spreman za sastanak sa Zelenskim'

Lavrov je ponovio poznate stavove Moskve: Ukrajina bi, prema ruskoj viziji, trebala postati 'neutralna država', drastično smanjiti svoju vojsku i zauvijek odustati od težnji za članstvom u NATO-u. To pokazuje da Kremlj ne odustaje od svojih ciljeva unatoč razgovorima s Washingtonom, piše Politico .

Takav zahtjev potpuno je neprihvatljiv za zapadne saveznike , koji paralelno pokušavaju sastaviti okvir za buduću zaštitu Ukrajine nakon eventualnog primirja ili mirovnog sporazuma.

'Moskva se neće složiti s kolektivnim sigurnosnim jamstvima koja bi bila dogovorena bez nje. Rusija će ih prihvatiti samo ako u njih budu uključene i zemlje poput Kine, SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske', rekao je Lavrov na konferenciji za novinare nakon sastanka s jordanskim kolegom.

Ništa bez Rusije

Ruski ministar je podsjetio i na koncept iz pregovora u Istanbulu 2022., kada se razmatrala ideja da skupina država pruži sigurnosna jamstva Kijevu. No, Moskva je tada inzistirala na tome da se svako jamstvo može aktivirati samo jednoglasnom odlukom svih uključenih zemalja — uključujući i samu Rusiju. Upravo je to bio razlog zbog kojeg je taj prijedlog propao.

'Na Zapadu, a posebno u Sjedinjenim Državama, savršeno dobro znaju da je rasprava o sigurnosti bez Rusije utopija, put koji vodi u nigdje', poručio je Lavrov.

Istovremeno, mogućnost sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog ostaje daleka i neizvjesna. Europski čelnici, iako su se ovog tjedna sastali s Trumpom i Zelenskim, ne vjeruju da je Putin ozbiljan u namjeri da postigne mirovni dogovor. Lavrovljeve riječi samo dodatno učvršćuju takvo uvjerenje.

Putin nije spreman za sastanak sa Zelenskim?

Kako CNN pak zaključuje u svojoj analizi, Putin nije spreman sjesti za stol sa Zelenskim, a možda nikada neće ni biti. Nakon što su iz Bijele kuće poručili da je dogovorena ideja bilateralnog sastanka, Kremlj je odmah spustio očekivanja. Putinov savjetnik Jurij Ušakov rekao je da se 'razgovaralo o podizanju razine predstavnika Rusije i Ukrajine', ali bez spominjanja samih čelnika.

Lavrov je u intervjuu za državnu televiziju dodao da Moskva 'ne odbija nijedan oblik rada', no naglasio je da se sastanci najviših dužnosnika moraju pripremiti 's najvećom pažnjom'. U prijevodu s kremaljskog žargona – do sastanka Putin–Zelenski neće doći skoro - zaključuje CNN.

Trump je na sastanku sa Zelenskim i europskim liderima obećao Ukrajini 'zaštitu nalik NATO-vom članku 5', no bez konkretnih detalja i uz naglasak da američke trupe neće biti raspoređene na ukrajinskom tlu.