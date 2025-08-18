Mađarski šef diplomacije: Obustavljen nam je dovod ruske nafte zbog ukrajinskog napada

Mađarska uvozi većinu nafte putem naftovoda Družba, koji transportira sirovu rusku naftu preko Bjelorusije i Ukrajine do Mađarske, ali i Slovačke.

Szijjarto je na Facebooku napisao da je razgovarao s ruskim zamjenikom ministra energetike Pavelom Sorokinom koji mu je rekao da stručnjaci rade na obnovi transformatorske stanice, ali da nije jasno kada će se isporuka nastaviti.

"Ovaj najnoviji udar na našu energetsku sigurnost nečuven je i neprihvatljiv", napisao je Szijjarto. Nije rekao kad se i gdje dogodio napad.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha nije ni potvrdio ni porekao napad, ali je na X-u napisao da Mađarska "sada može slati pritužbe" Moskvi, a ne Kijevu.