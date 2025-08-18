Peter Szijjarto

Mađarski šef diplomacije: Obustavljen nam je dovod ruske nafte zbog ukrajinskog napada

I.Ba./Hina

18.08.2025 u 13:09

Peter Szijjarto, mađarski ministar vanjskih poslova
Peter Szijjarto, mađarski ministar vanjskih poslova Izvor: EPA / Autor: Georgi Licovski
Dotok ruske sirove nafte u Mađarsku zaustavljen je nakon što je Ukrajina napala transformatorsku stanicu naftovoda Družba, rekao je u ponedjeljak mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto

Mađarska uvozi većinu nafte putem naftovoda Družba, koji transportira sirovu rusku naftu preko Bjelorusije i Ukrajine do Mađarske, ali i Slovačke.

Szijjarto je na Facebooku napisao da je razgovarao s ruskim zamjenikom ministra energetike Pavelom Sorokinom koji mu je rekao da stručnjaci rade na obnovi transformatorske stanice, ali da nije jasno kada će se isporuka nastaviti.

"Ovaj najnoviji udar na našu energetsku sigurnost nečuven je i neprihvatljiv", napisao je Szijjarto. Nije rekao kad se i gdje dogodio napad.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha nije ni potvrdio ni porekao napad, ali je na X-u napisao da Mađarska "sada može slati pritužbe" Moskvi, a ne Kijevu.

„Rusija je, a ne Ukrajina, započela ovaj rat i odbija ga završiti. Mađarskoj se godinama govori da je Moskva nepouzdan partner. Unatoč tome, Mađarska ulaže sve napore da zadrži svoju ovisnost o Rusiji“, napisao je Sibiha.

Ukrajinsko ministarstvo obrane ni mađarska naftna tvrtka MOL još nisu odgovorili na zahtjev za komentarom, a nije odgovorila ni slovačka rafinerija Slovnaft, koja prima sirovu rusku naftu istim naftovodom.

Za razliku od mnogih drugih zemalja Europske unije, Mađarska je zadržala bliske političke i poslovne veze s Rusijom i nastavila se oslanjati na rusku energiju otkako je Moskva napala Ukrajinu u veljači 2022.

Prošle je godine Szijjarto rekao da će naftovod Družba ostati primarna mađarska ruta za uvoz sirove nafte.

Do privremenog je prekida došlo i prošlog tjedna, kada je13. kolovoza ukrajinska vojska priopćila da su njihovi dronovi pogodili naftnu crpnu stanicu Unieča u ruskoj regiji Brjansku.

tportal
