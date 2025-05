Bivši ruski ministar vanjskih poslova Andrej Kozirjev smatra da od mirovnih pregovora u Istanbulu neće biti ništa jer Zapad nije pokazao dovoljno volje da silom obuzda Vladimira Putina kako bi ga spriječio da nastavi agresiju u Ukrajini

Andrej Kozirjev, žitelj je Sjedinjenih Američkih Država. Poznavateljima politike on je zvučno ime, jer je u prvoj polovici devedesetih bio ruski ministar vanjskih poslova. Sada, pak, optužuje svoju rodnu zemlju za agresiju, a Zapad za nedostatak političke volje. Stoga ne čudi njegovo mišljenje da od mirovnih pregovora u Istanbulu neće biti ništa. 'Jedini način da se zaustavi Vladimir Putin i zapravo ga se natjera da se uključi u normalne pregovore i razmotri prekid intervencije jest naoružati Ukrajinu do zuba - kako to ponekad kaže američki predsjednik Donald Trump. Samo ukrajinska vojska, ukrajinska ekonomija i snaga cijele zemlje mogu predstavljati prepreku daljnjoj agresiji u Europi i nastavku ovog rata. Ipak, upravo to se ne događa', ocijenio je Kozirjev u intervjuu za Deutsche Welle.

Slaba volja Zapada Unatoč tome što se činilo da je Putin upao u političku i diplomatsku stupicu, Kozirjev drži da ruski predsjednik ima prostora za manevar. Dapače, optužuje Donalda Trumpa da ne pokazuje znakove spremnosti da poduzme konkretne mjere, od ekonomskih sankcija, preko isporuke oružja i jačanja vojne pomoći Ukrajini. 'Naravno da bi to one (SAD, op.p.) mogle učiniti, to je samo pitanje političke volje. Ali oni se plaše. Plaše se Putinovog nuklearnog ucjenjivanja. Ipak, Putin nikada neće posegnuti za nuklearnim oružjem zbog Ukrajine. To je čista prijetnja. SAD su se plašile - i još uvijek se boje. Zapad je pokazao da je slabe volje. On ima oružje. Francuska, Njemačka i Velika Britanija imaju oružje koje bi mogle prilično brzo rasporediti ili proizvesti kako bi doista promijenile tok ovog rata, pa čak ga i okončale. Nadam se da će se Rusija povući iza svojih granica. Pregovori su samo zamjena za druge mjere', ustvrdio je bivši prvi čovjek ruske diplomacije. Dodaje da bi Trump, ali i brojni njegovi suradnici najradije 'zabili glavu u pijesak poput noja i tvrdili da je Amerika na prvom mjestu, da ih ništa drugo ne zanima i da Europa treba raditi što želi'. Ustvrdio je da jedino što Trumpa sprječava u tome jest javno mnijenje, koje je u Americi na ukrajinskoj strani.