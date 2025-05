Trump: Neće doći do pomaka u pregovorima dok se ne sastanemo Putin i ja

"Gledajte, ništa se neće dogoditi dok se Putin i ja ne sastanemo, ok?", rekao je Trump. "I očito je da on neće ići. Htio je, ali je mislio da ću i ja doći. Neće ići ako ja nisam tamo i mislim da se ništa neće dogoditi. svidjelo se to nekom ili ne, dok se on i ja ne sastanemo. Ali morat ćemo to riješiti jer previše ljudi umire", dodao je američki predsjednik.

Kremlj je u četvrtak objavio da Putin trenutno ne planira putovati u Istanbul na mirovne pregovore s Ukrajinom, ali da je ruska delegacija tamo i spremna je sastati se s ukrajinskim timom. Čini se da Trumpova izjava dodatno umanjuje šanse za uspješne pregovore u Turskoj.

Upitan hoće li Putin putovati u Tursku na pregovore u narednim danima, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov kazao je novinarima: "Trenutno nema takvih planova. U Istanbulu je izaslanstvo ruskih pregovarača koje čeka ukrajinske kolege da se pojave."

Na dodatno pitanje hoće li Putin ići u Istanbul ako tamo doputuje Trump, Peskov je kazao da Rusija trenutno još ne zna kako će se pregovori razvijati.

„Prerano je reći kakva će vrsta sudjelovanja biti potrebna i na kojoj razini jer ne znamo hoće li se ukrajinski pregovarači pojaviti ili ne i kako će pregovori teći“, rekao je Peskov.

Trump, koji je na turneji po tri zemlje Bliskog istoka, u četvrtak nije odbacio mogućnost odlaska u Tursku na pregovore u petak, "ako bi to bilo prikladno“.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij ranije u četvrtak je rusko izaslanstvo na mirovnim pregovorima, sastavljeno od niže rangiranih dužnosnika, nazvao "dekorativnim", dodajući da će o sljedećim koracima u pregovorima s Rusijom odlučiti nakon sastanka s turskim kolegom Tayyipom Erdoganom.

"Razina ruskog izaslanstva mi nije službeno poznata, ali ono što vidimo više govori da se radi o delegaciji na dekorativnoj razini", rekao je Zelenskij.

"Moramo znati razinu ruskog izaslanstva, kakav mandat imaju i mogu li donijeti ikakvu odluku", dodao je.