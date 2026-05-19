Kallas: 'Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu'

Kallas je u obraćanju eurozastuponicima na plenarnoj sjednici u Strasbourgu rekla da Rusija troši osam posto svog BDP-a na vojsku i da su tenkovi, rakete i drugo oružje gotovo sve što u ovom trenutku proizvodi, a hoće li se ruski predsjednik Vladimir Putin usuditi testirati europsku obranu ovisi o samoj Europi.

'Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu', rekla je Kallas u raspravi u Europskom parlamentu. Istaknula je da je smanjenje broja američkih vojnika u Europi bilo očekivano jer Washington preusmjerava svoju pozornost prema Indo-Pacifiku, ali da to neće utjecati na snagu odvraćanja NATO-a. Dodala je da je nazočnost američkih vojnika u Europi u europskom interesu, ali i u interesu Sjedinjenih Država. 'NATO će i dalje biti snažno prisutan na istočnom krilu i NATO-ovo odvraćanje ostaje netaknuto', rekla je.

'Odvraćanje djeluje samo ako je vjerodostojno, pokazivanje slabosti samo poziva na agresiju', rekla je dodajući da bi Rusija, prema procjenama europskih obavještajnih agencija, mogla testirati obrambenu sposobnost EU-a u sljedećih tri do pet godina.

'Odvraćanje agresije jeftinije je od vođenja rata. Ovi izazovi nisu privremeni, vjerojatno će oblikovati europsku sigurnost u sljedećim desetljećima', rekla je Kallas. Stoga je potrebno nastaviti podržavati Ukrajinu, koja je na prvoj crti obrani, koja brani Europu i kupuje joj vrijeme da ojača svoju obranu, kaže visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku.

HDZ-ov eurozastupnik Davor Ivo Stier u raspravi nakon obraćanja visoke predstavnice EU-a za vanjsku politiku je ocijenio da je 'dio Trumpove politike je kratkotrajan, proći će nakon njegovog odlaska, ali dio je strukturne naravi i ostat će nakon njegovog odlaska'.

'Što će proći? Proći će retorika i određene mjere kao ove koje tretiraju Europu više kao neprijatelja nego kao saveznika. Što će ostati? Ostat će da fokus SAD-a više nije na Europi, nego na Indo-pacifiku', rekao je i ustvrdio kako stoga 'Europa mora preuzeti sama odgovornost za vlastitu sigurnost'.

'To ne znači odustati od NATO-a, ali to znači unutar NATO-a izgraditi europski stup. To znači da na taj način, s europskom obrambenom politikom, NATO će biti jači i moći će i dalje biti uvjerljiva snaga za odvraćanje ne samo ruske prijetnje, nego bilo koje druge prijetnje i na taj način osigurati mir u Europi', rekao je Stier.

Odnos EU-a prema Izraelu

Prije rasprave o stanju sigurnosti na europskom istoku, Kallas je odgovarala na pitanja zastupnika o Bliskom istoku i ulozi EU-a u tom području. Veliki dio pitanja odnosio se na europsku politiku prema Izraelu, mogućnosti suspenzije ugovora o pridruživanju s tom zemljom zbog događaja u Gazi i na Zapadnoj obali.

Kallas je isticala da za oštriji pristup prema Izraelu nema potrebnu potporu država članica. 'Komisija je stavila na stol određene prijedloge, za neke od njih potrebna je jednoglasnost, a za neke kvalificirana većina. Za suspenziju sporazuma o pridruživanju nemamo ni kvalificiranu većinu, a kamoli jednoglasnost koja je potrebna da bi prijedlog bio usvojen', rekla je Kallas, dodajući da je pitanje što bi se dobilo sa suspenzijom i da bi to zatvorilo kanale za komunikaciju s Izraelom.

Francuska zastupnica iz kluba Ljevice Manon Aubry žestoko je napala Kallas i politiku EU-a prema Izraelu. 'Svaki dan vidim da su Palestinci nebitni, vidimo vašu nesposobnost mobilizacije država članica. Tu ste vrlo umjereni, a niste umjereni kada namećete sankcije Rusiji Vladimira Putina. Ljuta sam jer smo već dvije godine siti tih riječi, trebamo djelovati, trebamo uvesti sankcije, inače ćete ostati na krivoj strani povijesti s palestinskom krvlju na rukama', rekla je Aubry.

Kallas joj je odgovorila da joj je 'potreban ubrzani tečaj o tome kako funkcionira Europska unija, kako se donose odluke'.

Potpredsjednica Parlamenta Pina Picierno, koja je predsjedavala raspravom, upozorila je Aubry da je 'neprihvatljivo prozivati visoku predstavnicu da je sudionica u genocidu'.