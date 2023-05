Robert Barić: U narednim tjednima možda ćemo svjedočiti početku kraja invazije

'Ova je operacija bila i prije zamišljena, ali u ožujku su nastale promjene vremena, prvo snijeg pa kiša. Blato je bilo do koljena i sve se moralo odgoditi, no sad je krenula lokalna ukrajinska protuofenziva. Iako Wagner vraća neke gradske četvrti u središtu Bahmuta, to nije važno jer Ukrajinci napadaju po bokovima. I ne bih rekao da je to znak početka ofenzive u cijelosti jer bi napadi krenuli iz više smjerova. Ovo je lokalna operacija', mišljenja je Barić.

Ukrajinci izvode ove napade iz nekoliko razloga.

'Prvi, očito je da su napad izvele mehanizirane snage jer se radi o testu snaga koje su uvježbavane. Drugo, Rusi se stavljaju u tešku poziciju jer postoji potencijal pada Bahmuta. I, treće, to je ispipavanje ruske obrane traženjem slabih točaka', kazao je Barić u razgovoru za N1.

Aktivnosti na jugu Ukrajine su pokazale određeni napredak i od 13. svibnja kod Svatova stižu ozbiljne informacije o bitkama. Ukrajinci šute, a Rusi panično komentiraju događaje.