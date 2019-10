Ribić: Štrajk na fakultetima donijet će novi impuls

Predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić potvrdio je u nedjelju kako će uskoro početi štrajk i na fakultetima rekavši kako smatra da će to donijeti novi impuls

"Štrajk će biti tjedan iza ovog tjedna, a koji dan - vidjet ćemo. To su jednaki zahtjevi, za jednaku kategoriju ljudi. Mi vodimo brigu da naši ljudi ne ispadnu iz tračnica. Ako sada propustimo priliku, doći će do neravnoteže plaće", izjavio je Ribić za RTL Danas.

Iz Vlade uzvraćaju da su također otvoreni za dijalog s predstavnicima svih sindikata te da vode odgovornu fiskalnu politiku i povećavaju plaće u skladu s mogućnostima.

Ribić pak ističe kako će najava štrajka na fakultetima dati novi impuls.

"Mi dajemo novi impuls, novi zamah. Naša potraživanja su desetina onoga što se treba isplatiti", smatra on.

Izvijestio je kako su razgovarali s ministricom znanosti i obrazovanja Blaženkom Divjak i s predstavnicima dva sindikata. "Ne postoji problem oko toga, ministrica smatra da su to dva ista sustava", dodao je.

O premijeru Andreju Plenkoviću i njegovoj izjavi da nema razloga za štrajk, ali i o Zoranu Milanoviću, Ribić kaže:

"To je slika naše političke scene. Premijer kaže - zar za samo dva posto toliki štrajk? Ako je to samo dva posto, neka Plenković to isplati. On može zaustaviti taj štrajk. Govori o rastu plaća od 11 posto. To je u tri godine, s time se može postidjeti", ustvrdio je Ribić.

Istaknuo je i kako su u mnogim zemljama plaća porasle i 100 posto, a u Hrvatskoj 11 posto. "Ja se s time ne bi hvalio", rekao je te kritiku uputio i bivšem premijeru.

"U skladu s njegovim predsjedničkim karakterom, ja bih rekao da Milanoviću ništa ne vjerujemo, on laže. On je rušio cijenu rada u cijeloj zemlji, suodogovoran je za kataklizmičko stanje u državi. Sadašnji premijer nije uspio preokrenuti trend. Ne mislim da je sretna okolnost za Hrvatsku da u vrijeme najveće ekonomske krize na čelu Vlade imamo dva diplomata. Diplomati imaju drugi senzibilitet nego ekonomisti ili neki druge struke", ocijenio je Vilim Ribić.