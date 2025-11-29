Kutleša: Blaženi Stepinac je u mračnim vremenima nosio svjetlo nade

Zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša predvodio je u subotu svečano misno slavlje povodom dolaska relikvija bl. Alojzija Stepinca u Krašić te naglasio da je najmračnijim vremenima Stepinac nosio svjetlo nade i jedinstva za hrvatski narod.

Relikvije blaženoga Alojzija Stepinca prenesene su iz Bogoslužnog prostora bl. Alojzija Stepinca na zagrebačkom Kaptolu u blaženikovu rodnu Župu Presvetoga Trojstva u Krašiću. "Želimo poput bl. Alojzija Stepinca biti hodočasnici nade", rekao je dekan Jastrebarskog dekanata i župnik Župe Presvetoga Trojstva u Krašiću Ivan Vučak te zahvalio nadbiskupu Kutleši što su blaženikove relikvije nakon 65 godina prenesene u njegovu rodnu župu, među ljude koji se, dodao je, još uvijek sjećaju njegova boravka i sužanjstva u Krašiću. Nadbiskup Kutleša u homiliji je naglasio da je Stepinčev životni put, od rodne krašićke doline do zagrebačke prvostolnice i natrag, ispisan rukopisom jake vjere, nepokolebljive savjesti i goruće ljubavi te podsjetio da je Stepinac bio i najmlađi biskup na svijetu.

Stepinčevu vjeru nisu pokolebale ni bure ni oluje teških vremena "Shvatio je da bez žive vjere nema ni pravoga ploda služenja. Često je pozivao vjernike da svoj pogled usmjere prema nebu i da budu odvažni u ispovijedanju vjere. Nije dopuštao da ga pokolebaju ni bure ni oluje teških vremena", rekao je. Naveo je da je blaženi Alojzije duboko proživljavao ratne strahote i posljedice ideologija XX. stoljeća po čovjekovu dušu. Ipak, dodao je, ostao je nepokolebljiv jer je duboko vjerovao u Božju providnost. "Znao je da se ljudske vlasti izmjenjuju, kraljevstva se uzdižu i padaju, ali Krist ostaje Kralj vjekova", dodao je te naglasio da se Stepinčeva vjera nije ugasila niti u godinama zarobljeništva, već se pročistila i rasplamsala, a takva vjera, kazao je, potrebna je i nama danas. Kutleša je naglasio da je Stepinčeva savjest, prosvijetljena vjerom, bila istinski glas Božji u njegovu srcu kojem je ostao vjeran unatoč golemim pritiscima dvaju totalitarizama, nacizma i komunizma. "Danas se možda ne suočavamo s tamnicama i progonima kao on, ali suočavamo se s ravnodušnošću, sebičnošću i manipulacijama. Okružuje nas zaglušujuća buka informacija i dezinformacija i sve je teže razlučiti istinu. Potrebni su nam ljudi savjesti, ljudi koji čuju Božji glas u svojoj nutrini i slijede ga. Blaženi Alojzije pokazuje nam da mirna i čista savjest vrijedi više od bilo kakva društvenoga odobravanja i trenutačne koristi. Učimo od blaženoga Alojzija kako savjest čuvati jasnom", poručio je.

Ispraćaj relikvija blaženog Alojzija Stepinca sa Kaptola Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL







+22 Ispraćaj relikvija blaženog Alojzija Stepinca sa Kaptola Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL