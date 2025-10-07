teški incident

Izvanredna situacija u Njemačkoj: Nad gradovima se nadvio oblak plina

M.Da./Hina

07.10.2025 u 21:45

Policija je pozvala stanovnike da ostanu u svojim kućama (Ilustracija)
Policija je pozvala stanovnike da ostanu u svojim kućama (Ilustracija) Izvor: Profimedia / Autor: Jonas Walzberg / AFP / Profimedia
Velika interventna operacija u tijeku je u njemačkom gradu Mainaschaffu nakon incidenta u industrijskom postrojenju koje je rezultiralo ispuštanjem plinskog oblaka, rekle su vlasti u utorak navečer

Oblak je prešao i iznad obližnjeg grada Aschaffenburga, zbog čega su dužnosnici pozvali stanovnike da uđu u kuće i ondje ostanu. Savezni ured za civilnu zaštitu rekao je da bi oblak mogao biti otrovan.

Stanovnici su dobili upute da pomognu djeci i ranjivim osobama, da prime ugrožene osobe i slijede objave policije i vatrogasaca.

Lokalne vlasti također su savjetovale da se prozori i vrata drže zatvorenima, a ventilacija i klimatski sustavi ugase. Još uvijek je nepoznat uzrok incidenta u tvornici te njegov opseg.

Mainaschaff i Aschaffenburg su susjedni gradovi odvojeni svega nekoliko kilometara, dok se veći grad Frankfurt nalazi sjeverozapadno.

