policija reagirala

Dvoje privedenih zbog incidenta na maršu protiv fašizma u Zadru

M. Šu.

30.11.2025 u 20:08

Intervencija policije na antifašističkom maršu u Zadru
Intervencija policije na antifašističkom maršu u Zadru Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL
Dvije osobe privedene su zbog incidenta na antifašističkom maršu u Zadru, doznaje Dnevnik Nove TV

U Zadru je skupina odjevena u crno već na početku marša na okupljene bacila boju, a na ulazu u grad su pripadnici navijačke skupine Tornado namjeravali zaustaviti kolonu, no rastjerala ih je interventna policija, navodi Nova. TV.

Do naguravanja s policijom došlo je i u Rijeci, ali ondje nije bilo privedenih. Međutim, iz policije ističu da su svi prosvjedi snimani.

U Rijeci su maskirani mladići bacali petarde na sudionike marša, pri čemu je ozlijeđena jedna djevojčica. Jednako tako, na kraju marša zamaskirane osobe bacile su baklju na terasu kafića gdje su se nalazili sudionici marša, pri čemu je jedna osoba udarena u leđa bakljom.

Rijeka: Ujedinjeni protiv fašizma
Rijeka: Ujedinjeni protiv fašizma Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic

