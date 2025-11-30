Dvoje privedenih zbog incidenta na maršu protiv fašizma u Zadru

U Zadru je skupina odjevena u crno već na početku marša na okupljene bacila boju, a na ulazu u grad su pripadnici navijačke skupine Tornado namjeravali zaustaviti kolonu, no rastjerala ih je interventna policija, navodi Nova. TV.

Do naguravanja s policijom došlo je i u Rijeci, ali ondje nije bilo privedenih. Međutim, iz policije ističu da su svi prosvjedi snimani.