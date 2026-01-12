usoljena pošiljka

Rekordan ulov: Zaplijenjeno 10 tona kokaina

V. B./Hina

12.01.2026 u 18:04

Kokain
Kokain Izvor: EPA / Autor: Ramon de la Rocha
Španjolska policija izvela je svoju najveću zapljenu kokaina dosad na otvorenom moru, presrevši plovilo koje je prevozilo gotovo 10 tona droge skrivene u pošiljci soli na putu iz Brazila prema Europi, priopćila je u ponedjeljak policija

Operacija je rezultirala uhićenjem 13 osoba koje su se zatekle na brodu, a obalna straža u Santa Cruz de Tenerifeu na Kanarskom otočju morala je otegliti plovilo u luku jer mu je na kraju nestalo goriva, objavila je policija.

Policajci su izvijestili i da su na brodu pronašli 294 paketa droge i pištolj.

Video snimka prikazuje policajce kako lopatama i rukama nastoje iskopati kokain ispod naslaga soli, a zatim formiraju liniju da bi pakete prebacili na mol.

U akciji organiziranoj na međunarodnoj razini sudjelovali su i američka Uprava za suzbijanje droga, brazilska savezna policija, britanska Nacionalna agencija za borbu protiv kriminala te francuske i portugalske vlasti.

