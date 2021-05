Reiner s navršenih 68 ostaje pročelnik na Rebru, dogovorio se s ravnateljem

Potpredsjednik Sabora, akademik Željko Reiner, pročelnik Zavoda za bolesti metabolizma KBC-a Zagreb, koji je jučer napunio 68 godina, ostaje pročelnik na Rebru, piše u subotu Večernji list.

Upravnim vijećem predsjeda Iskra Primorac, ravnateljica Regosa, o kojoj su mediji u veljači pisali da se sa svojim suprugom cijepila preko reda upravo u “svom” KBC-u. Bivši je predsjednik Liječničke komore Trpimir Goluža, liječnik istog KBC-a, zbog toga javno prozvao gospođu Primorac da odstupi. Odluka je obrazložena složenom zdravstvenom situacijom oko covid-19 i činjenicom da o radu prof. dr. Reinera ovisi funkcioniranje Zavoda.

Dr. Milivoj Novak, pomoćnik ravnatelja KBC-a, kaže da je na Rebru bilo više slučajeva produljenja radnog odnosa nakon 65. godine zbog potrebe službe, i to obično po dvije-tri godine. Nema zakonskog ograničenja koliko se godina može produljivati staž, no misli da se u praksi nekome produljivalo i do 70 godina.

Prof. dr. Reiner je jedan od najcitiranijih hrvatskih znanstvenika, a radi više nego mnogi drugi. Svako jutro je na odjelu – govori dr. Novak. Međutim, mnogi unutar KBC-a smatraju tu odluku spornom jer je dr. Željko Reiner godinama aktivan u Hrvatskom saboru, gdje je trenutačno potpredsjednik, a na taj svoj angažman troši, tvrde, više vremena nego na posao u KBC-u.

A kako i ravnatelj i akademik i šefica Upravnog vijeća pripadaju istoj stranci, HDZ-u, nemalo zaposlenih na Rebru smatra da je odluci kumovala upravo stranačka pripadnost, donosi Večernji list.