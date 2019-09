Recidivistu 45 dana zatvora, 11.000 kuna i dvogodišnja zabrana vožnje

Zatvorom od 45 dana, novčanom kaznom od 11.000 kuna i dvogodišnjom zabranom vožnje kažnjen je 60-godišnji višestruki počinitelj prometnih prekršaja, kojega je policija u utorak u Karlovcu opet uhvatila u vožnji bez stečene dozvole i pod utjecajem alkohola

Riječ je o vozaču koji je već deset puta bio pravomoćno kažnjen novčanim kaznama od pet do petnaest tisuća kuna, ali "te kazne očito nisu davale učinka", izjavila je u ponedjeljak Hini sutkinja Prekršajnog odjela karlovačkog Općinskog suda Ljiljana Skale .

"Sada sam odredila zatvor u trajanju od 45 dana kao težu kaznu, bez da sam i provjeravala naplatu prethodnih kazni. Jer, ako netko skupi deset pravomoćnih kazni, a minimalna je pet tisuća kuna, to očito ne daje učinka te sam se odlučila za zatvor", rekla je Skale i naglasila da joj je zatvorska kazna za ovog višestrukog prekršitelja bila "jedini izbor".

Paradoksom je ocijenila situaciju da je tom recidivistu zabranila vožnju automobilom na dvije godine, ali mu se to ne može 'upisati' u vozačku dozvolu jer je nikada nije ni stekao.

"Zakon o sigurnosti prometa na cestama predviđa mogućnost da se ta kazna zabrane počne primjenjivati kada osoba stekne vozačku dozvolu, ako je ikada stekne. Ljudi se pitaju zašto to presuđujemo kada ionako ne smije voziti jer nema položen vozački ispit. Presuđujemo to jer zakon to tako propisuje“, istaknula je Skale.