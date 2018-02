Reakcije oporbe: Ništa se nije promijenilo, dolazi Ramljak nakon Ramljaka

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja izjavio je u utorak kako Vladin prijedlog da novi izvanredni povjerenik u Agrokoru bude Fabris Peruško, a njegova zamjenica Irena Weber pokazuje kako se 'promijenilo sve da se ne promijeni ništa', obzirom da su njih oboje bili dio tima bivšeg povjerenika Ante Ramljaka

Predložene promjene, kaže, neće 'osvjetlati kompromitirani proces' jer cijeli je proces, ističe, trebao biti transparentniji.

Predloženi novi povjerenik i njegova zamjenica su ljudi koji su bili dio Ramljakovog tima i ništa se bitno nije promijenilo, zaključio je Grmoja.

Bernardić: Ramljak nakon Ramljaka

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić ranije je u središnjici stranke komentirao tad još neslužbeni izbor gospodina Fabrisa Peruška na mjesto Vladinog izvanrednog povjerenika u tom koncernu.

Bernardić je pritom istaknuo kako nijedna osoba imenovana na to mjesto ne bi smjela biti ni na koji način povezana sa, sada već bivšim povjerenikom, Antom Ramljakom. 'Ukoliko je riječ o osobi koja dolazi iz Ramljakovog kruga onda je to samo 'Ramljak nakon Ramljaka', što znači da će se i dalje nastaviti po starom. Pritom mislim na netransparentno poslovanje, izvlačenje novca iz Agrokora, ugrožavanje procesa nagodbe, ali i potencijalno ugrožavanje cjelokupnog hrvatskog gospodarstva kao i plaća svih zaposlenih u javnom sektoru. 'Ramljak nakon Ramljaka' zasigurno ne može biti dobra opcija jer su on i okupljeni oko njega kontaminirali cijeli proces restrukturiranja i nagodbe. Ponavljam, nije pet do dvanaest, nego dvanaest i pet', rekao je Bernardić.