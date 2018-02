Plenković o novom povjereniku: Imamo više imena, kandidati su najbolji

U središnjici HDZ-a na Trgu žrtava fašizma održana je sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća te stranke. Iako se postavilo pitanje hoće li premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković otkriti ime novog Agrokorovog povjerenika svojim kolegama u stranci, čini se da točno ime još uvijek nema

Pri dolasku u središnjicu HDZ-a Plenković također nije želio konkretno odgovoriti ima li ime za novog povjerenika za Agrokor kratko poručivši kako ih ima više.

'Ima, ima ih više', rekao je Plenković novinarima prije početka sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a upitan ima li ime novog povjerenika za Agrokor. Na pitanje kakav je kandidat za povjerenika odgovorio je: 'Najbolji.'

Predsjednik saborskog Kluba HDZ-a Branko Bačić vjeruje da će premijer Plenković do srijede 'zatvoriti priču oko Agrokora' i da će se ime novog povjerenika za Agrokor znati prije sjednice Vlade u četvrtak.

'Vjerujem da će to biti prije gotovo', kazao je Bačić novinarima upitan hoće li se morati čekati do četvrtka i sjednice Vlade da se sazna njegovo ime.

Smatra da je svima u interesu da dođe do nagodbe i da se zadovolje vjerovnici i dobavljači. 'Vjerujem da će novi povjerenik i ekipa koja će to preuzeti do potpisivanja nagodbe voditi računa o zajedničkom interesu - da se stabilizira Agrokor u svrhu stabilizacije gospodarstva u Hrvatskoj', istaknuo je.

Upitan o poziciji potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva, odgovorio je da je ona 'potpredsjednica Vlade'.