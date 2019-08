Razgovarali smo s demografom koji je uzburkao duhove: Jedni kažu da je studij ustaški, drugi ga uspoređuju s Kumrovcem. Smiješno

Od nove akademske godine na Hrvatskim studijima kreće integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni dvopredmetni studij demografije i hrvatskog iseljeništva. Prije nego što je krenuo podignuo je dosta prašine u javnosti. Stjepan Šterc, predstojnik Odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, za tportal je objasnio razloge uvođenja novog studija i odgovorio i na brojne kritike

'Nije Irska svojim iseljenicima rekla da se vrate u Irsku, već je napravila nešto drugo. Stvorila je unutar zemlje model po kojem će oni shvatiti da im je jednostavnije, isplativije i profitabilnije funkcionirati u Hrvatskoj, nego u nekoj drugoj zemlji. Irska je svim iseljenicima koji registriraju djelatnosti u njoj i zaposle određeni broj ljudi ukinula porez na dobit na 10 godina', opisuje Šterc ono što su napravili drugi.

A kakva bi bila uloga nekoga tko završi studij demografije i hrvatskog iseljeništva u Hrvatskoj? 'To je dvopredmetni studij koji smo vezali za postojeće programe na Hrvatskim studijima. Tako da će upisivati taj studij i filozofiju, sociologiju, komunikologiju, da im kroz to omogućimo ulazak i u obrazovni sustav. S druge strane imate dio obrazovnog sustava koji funkcionira u inozemstvu. Hrvatska šalje svoje profesore i nastavnike u hrvatske škole u inozemstvu za nacionalne predmete, pa kad to već čine, logično je da znaju nešto o tom iseljeništvu u kojem podučavaju djecu. U općinama i županijama imate ljude koji se zapošljavaju da bi radili razvojne planove. Pa kako ćeš planirati površine i livade ako ne uzimaš glavni faktor u obzir, a to je ljudska populacija', odgovorio je općenito Šterc.

'Demograf bajker ne odgovara stereotipima'

Međutim, kritičari se pitaju gdje će raditi svi ti novi demografi? Šterc kaže da takve priče dolaze iz sustava i s fakulteta koji misle da to ugrožava njihove pozicije.

Neki su otišli i korak dalje pa su novi studij koji uvodi Šterc usporedili s famoznom političkom školom u Kumrovcu za vrijeme komunizma, a koja je zamišljena kao mjesto u kojem bi se obrazovali novi rukovodeći partijski kadrovi.

'To su apsurdi - jedni napišu da će to biti ustaški studij, a drugi ga uspoređuju s Kumrovcem. Pa gledajte koja su to vremena! Da mene usporede s kumrovečkim modelom, moram priznati da me to nasmijalo', kazao je Šterc, dodavši da kad ga kritičari napadaju, onda to ide na drugačiji način jer ne odgovara stereotipnom modelu neobrazovane sirovine i jer je po svom habitusu sušta suprotnost takvim percepcijama pa ga nazivaju demograf bajker, što mu, kaže, konvenira.

Naglasio je da je uvijek otvoren za raspravu argumentima pa neka treći onda procijene tko je u pravu.