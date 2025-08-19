VIDEO Današnja snimka iz Zagreba mnoge zapanjila: Bagerom rušio zgradu, krhotine padale po cesti

Dok većina smatra da se prolaznike nije dovoljno zaštitilo, ima i onih koji ne vide način na koji bi se to drukčije izvelo

U utorak u poslijepodnevnim satima radnici su bagerom u Maksimirskoj ulici u Zagrebu rušili dio zgrade i, unatoč ograđenom prostoru, prema snimci koju je objavio HRT, vidi se kako kamenje pada daleko izvan ograđenog prostora. Krhotine tako frcaju na sve strane, a u tom trenutku cestom je prošlo i nekoliko automobila. Na snimci se vide i ljudi kako sa strane promatraju rušenje, ali i građanka kako pretrčava cestu baš u trenutku u kojem se urušio dio zida.

Snimka je na Facebooku izazvala mnoštvo komentara. Dok većina smatra da se prolaznike nije dovoljno zaštitilo, ima i onih koji ne vide način na koji bi se to drukčije izvelo. 'Treba kazniti investitora i bagerista što je uopće pristao ovo raditi.'

Rušenje zgrade na Maksimirskoj Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL







+11 Rušenje zgrade na Maksimirskoj Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL

'Ovo nije u redu raditi na ovakav način.... Osim ako nije ishođeno rješenje o zatvaranju nogostupa za pješake... No s druge strane, koja je alternativa? Prva je da se rušenje obavi noću, kad nema prometa ni prolaznika, ali bi se onda zasigurno opet bunili stanari okolnih zgrada zbog buke. Treća opcija, rušiti ručno, ciglu po ciglu, a što bi potrajalo prilično dugo.... pa bi se opet neki bunili.' 'Nadam se da nisu nikoga ozlijedili. K tome se nadam da nisu oštetili prugu. Nogostup moguće i jesu. Ako se što desilo, neka saniraju štetu o svom trošku i neka se sanira u rekordnom roku.' Detalje o ovom slučaju HRT je zatražio od policije i Državnog inspektorata.