čudesna zemlja

Razbijena velika mreža legaliziranja ilegalnih imigranata

Bi. S. / Hina

26.05.2026 u 23:17

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Profimedia / Autor: FILIPE AMORIM / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Portugalska policija u utorak je priopćila da je razbila kriminalnu skupinu odgovornu za ilegalno reguliranje statusa oko 4000 migranata i uhitila dvojicu osumnjičenih vođa

Policija je izjavila da je operacija 'Čudesna zemlja', provedena na periferiji Lisabona, usmjerena na kriminalnu skupinu koja se bavi ilegalnom imigracijom, krivotvorenjem dokumenata, računalnim prijevarama i pranjem novca.

Navodi se da je ilegalno reguliranje statusa oko 4000 migranata posljednjih godina generiralo stotine tisuća eura nezakonite dobiti.

vezane vijesti

Vlada desnog centra pooštrila je imigracijsku politiku, uz obrazloženje da su rupe u sustavu izgrađenom pod prethodnom administracijom omogućile široko rasprostranjenu zlouporabu.

Portugal, koji ima oko 10,5 milijuna stanovnika, posljednjih je godina zabilježio porast imigracije.

Agencija za migracije AIMA procjenjuje da je prošle godine u zemlji legalno boravilo više od 1,5 milijuna stranih državljana, što je otprilike dvostruko više nego tri godine ranije.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
prva reakcija

prva reakcija

MOL izgubio arbitražu protiv Hrvatske, Šušnjar im poslao poruku: 'Vrijeme je...'
VELIKA ANALIZA

VELIKA ANALIZA

Tko stvarno pobjeđuje u ratu dronova? Svjedočanstva ruskih vojnika otkrivaju puno toga
tri crvene linije

tri crvene linije

Teheran poslao jasnu poruku Washingtonu: Od ove tri stvari nećemo odustati

najpopularnije

Još vijesti