Ana Brnabić nazvala Šušnjara 'ustašom iz DP-a', stigao joj odgovor: 'To je zbog imena'

Čini se kako je na pomolu novo prepucavanje između visokih političkih dužnosnika Hrvatske i Srbije. Nakon što je predsjednica srpske skupštine, Ana Brnabić, poručila studentima da, ako im nije dobro u Srbiji, odu u Hrvatsku, jer ima otvorena vrata, ministar gospodarstva Ante Šušnjar zahvalio joj je na dobroj reklami. Dodao je i kako je prošle godine oko 25 tisuća državljana Srbije dobilo dozvolu za rad u Hrvatskoj i dodao da je oko 320 tisuća srpskih građana ljetovalo u Hrvatskoj. "Dakle, kad treba zaraditi plaću i uhvatiti godišnji, Hrvatska odjednom i nije tako loša", poručio je Šušnjar.

'Idi Ante, i ti i Thompson...' No, na tome nije stalo. Brnabić se ponovno oglasila, nazvavši Šušnjara "ustašom iz Domovinskog pokreta". "Opa, evo i ustaša iz Domovinskog pokreta! Pa, od svih, baš vi da se oglasite! Vaša gostoprimljivost, ljubav i uvažavanje srpskog naroda nadaleko je poznata. O tome najbolje svjedoče 1995. i 1941. godina. Idi, Ante, i ti i Thompson, i vaš ustaški pozdrav "Za dom spremni". Ne bih ja Hrvatskoj poželjela nikada nešto tako loše kao to da su takvi ministri u vladi te, ili bilo koje zemlje! Dovoljna si kazna. I, da - to što takvi štite i zastupaju blokaderski pokret u Srbiji, više govori o tom pokretu nego što bih ja ikada rekla! 'Aj, hvala ti što si se javio sam!", napisala je Brnabić.

Odgovor na odgovor Ali, naš ministar gospodarstva već je poznat po brzim i dovitljivim odgovorima na X-u, pa je tako odgovorio i Brnabić. "U naletu 'originalnosti' gospođa Brnabić me nazvala ustašom. Dok je centrala smišljala tu dubokoumnu repliku, građani Srbije su i dalje radili ono što rade kad žele ozbiljnije plaće i bolje životne prilike – dolazili u Hrvatsku. Stotinjak njih je samo danas kroz dan zatražilo radnu dozvolu za rad u Hrvatskoj. Ne zanima me osobito što se događa u Srbiji, ali kritiku gospođe Brnabić svakako uvažavam, kao i svih ostalih koji poput nje imaju hrvatsko državljanstvo, samim time i pravo glasa. Osluškujemo uvijek kritike potencijalnih birača! P.S. Pretpostavljam da sam gospođi Brnabić 'ustaša' ponajprije zbog imena Ante. Ali bio je na Krku još jedan Ante, prezime (Brnabić) mu znate", napisao je Šušnjar.