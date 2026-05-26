Novi Trumpov bliskoistočni gambit: Zašto će dosad najčudniji potez s Iranom teško proći

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je izazvao niz reakcija nakon što je objavio da želi proširiti Abrahamove sporazume, povijesni dogovor o normalizaciji odnosa između Izraela i pojedinih arapskih država, na još nekoliko zemalja Bliskog istoka – pa čak i na Iran

Trump je rekao da je od Saudijske Arabije, Katra, Pakistana, Turske, Egipta i Jordana zatražio da se pridruže sporazumu koji je obilježio njegov prvi mandat, a kojim je 2020. godine Izrael normalizirao odnose s Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinom, Marokom i Sudanom. No analitičari upozoravaju da je riječ o iznimno ambicioznoj, a možda i nerealnoj ideji u trenutku kada rat između Izraela i Irana dodatno destabilizira regiju, piše CNN. Trump: 'To bi bio povijesni sporazum' Trump je na društvenim mrežama napisao da bi novi sporazum mogao postati ‘najvažniji dogovor koji su ove velike, ali stalno sukobljene zemlje ikad potpisale’.

Posebno je iznenadila njegova tvrdnja da bi se jednog dana čak i Iran mogao priključiti Abrahamovim sporazumima u sklopu mogućeg mirovnog procesa. Takva ideja zasad djeluje gotovo nezamislivo. Islamska Republika Iran desetljećima smatra Izrael svojim najvećim neprijateljem, dok izraelske vlasti Teheran vide kao egzistencijalnu prijetnju. Dodatne tenzije izaziva i činjenica da su izraelski napadi tijekom aktualnog sukoba pogodili i vrh iranskog režima, uključujući strukture bliske vrhovnom vođi Aliju Hamneiju.

Arapske države pod pritiskom Trumpova inicijativa dolazi u trenutku kada su mnoge arapske zemlje više fokusirane na sigurnosne i gospodarske posljedice rata nego na približavanje Izraelu. Rat je ozbiljno pogodio gospodarstva Zaljeva, osobito nakon zatvaranja Hormuškog tjesnaca i poremećaja u energetskim i trgovačkim tokovima. Istodobno raste zabrinutost zbog mogućnosti širenja sukoba na cijelu regiju. Analitičari upozoravaju da bi arapskim liderima bilo politički vrlo teško pristati na nove sporazume s Izraelom dok traje rat u Gazi i dok izraelski premijer Benjamin Netanyahu ostaje izrazito nepopularan među stanovništvom arapskih zemalja. Saudijska Arabija već godinama ponavlja da normalizacija odnosa s Izraelom ovisi o jasnom putu prema palestinskoj državnosti, a taj cilj danas izgleda udaljenije nego prije rata.