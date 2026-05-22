Otac prijavio nestanak djece, a onda se sve promijenilo: 'Kad sam ih vidio...'

Francuski par osumnjičen je za namjerno napuštanje i zanemarivanje svoje djece nakon što su ona pronađena na cesti u šumi u Portugalu. Otac je prijavio nestanak, no snimke nadzornih kamera pokazale su da su ih roditelji namjerno napustili
Dvojica dječaka iz Francuske u dobi od tri i pet godina pronađena su sama uz cestu u šumi na jugu Portugala. Dječake je pronašao par Portugalaca koji su odmah pozvali policiju. Iako su imali ruksake s hranom i vodom, nahranio ih je, piše BBC.
Policija je ubrzo uhitila 41-godišnju ženu i 55-godišnjeg muškarca ispred kafića u Fatimi, 180 kilometara od mjesta gdje su djeca pronađena. Naime, otac je prijavio njihov nestanak iz doma u Colmaru još 11. svibnja, nakon čega je Francuska zatražila međunarodnu pomoć u potrazi.
Nestanak djece je prijavila i njihova baka, tvrdeći da ih je otela majka. No, snimke nadzorne kamere s jedne benzinske postaje otkrila je da je par namjerno napustio djecu. Vozač koji ih je pronašao tvrdi da su ih roditelji ostavili s dekicom, dva komada voća i dvije bočice vode.
Okrutna igra
Navodno su im roditelji stavili poveze na oči, rekavši im da ih mogu skinuti kad pronađu nož kojeg je otac zakopao u šumi. Iako su u početku mislili da je riječ o igri, stariji dječak je skinuo povez i shvatio da su roditelji otišli.
"Najstariji mi je rekao da su se on i njegov brat izgubili u šumi i da je njihova majka otišla ne povevši ih sa sobom. Odmah sam shvatio da su ih napustili. Kad sam vidio kako su ruksaci bili spakirani, znao sam da su napušteni", rekao je vozač koji je pronašao djecu, prenosi Daily Mail.
Portugalska policija osumnjičila je roditelje zbog kaznenih djela obiteljskog nasilja, izlaganja opasnosti i napuštanja djece. Francuske vlasti pokrenule su postupak povratka djece iz udomiteljske obitelji natrag u državu. Otac je navodno poznat tamošnjoj policiji. Navodno boluje od mentalnog poremećaja.