Otac prijavio nestanak djece, a onda se sve promijenilo: 'Kad sam ih vidio...'

Dvojica dječaka iz Francuske u dobi od tri i pet godina pronađena su sama uz cestu u šumi na jugu Portugala. Dječake je pronašao par Portugalaca koji su odmah pozvali policiju. Iako su imali ruksake s hranom i vodom, nahranio ih je, piše BBC.

Policija je ubrzo uhitila 41-godišnju ženu i 55-godišnjeg muškarca ispred kafića u Fatimi, 180 kilometara od mjesta gdje su djeca pronađena. Naime, otac je prijavio njihov nestanak iz doma u Colmaru još 11. svibnja, nakon čega je Francuska zatražila međunarodnu pomoć u potrazi.

Nestanak djece je prijavila i njihova baka, tvrdeći da ih je otela majka. No, snimke nadzorne kamere s jedne benzinske postaje otkrila je da je par namjerno napustio djecu. Vozač koji ih je pronašao tvrdi da su ih roditelji ostavili s dekicom, dva komada voća i dvije bočice vode.