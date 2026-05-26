VIDEO Bizarna snimka američkog ministra: Kennedy golim rukama hvatao zmije

Američki ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. ponovno je izazvao buru reakcija nakon što se na društvenim mrežama pojavila snimka na kojoj golim rukama hvata zmije u kući na Floridi

Kennedy je uz video naveo da uklanja zmije iz kuće na plaži svog kolege, liječnika Mehmeta Oz, no prizori na kojima bos i bez zaštitne opreme hvata gmizavce izazvali su brojne komentare i upozorenja stručnjaka. Na snimci se vidi kako ministar čuči na podu i rukama podiže zmije koje se migolje po prostoriji. U jednom trenutku nasmijao se prema kameri držeći ih u rukama, iako se čini da ga jedna od njih pokušava ugristi.

Stručnjaci upozorili građane Iz američke Službe nacionalnih parkova poručili su da se radi o crnim trkačicama, neotrovnim zmijama koje nisu opasne za ljude ako ih se ne uznemirava, piše BBC. Istodobno je Floridska komisija za očuvanje riba i divljih životinja posljednjih tjedana upozoravala građane da budu oprezni jer su zmije aktivnije tijekom toplijih proljetnih mjeseci te savjetovala da ih se ne pokušava samostalno uklanjati.

Cheryl cheerleads the removal of a pair of Black Racers from Dr Oz's patio. pic.twitter.com/A0iiRzOeIF — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 26, 2026