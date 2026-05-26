VIDEO Bizarna snimka američkog ministra: Kennedy golim rukama hvatao zmije

Američki ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. ponovno je izazvao buru reakcija nakon što se na društvenim mrežama pojavila snimka na kojoj golim rukama hvata zmije u kući na Floridi
Kennedy je uz video naveo da uklanja zmije iz kuće na plaži svog kolege, liječnika Mehmeta Oz, no prizori na kojima bos i bez zaštitne opreme hvata gmizavce izazvali su brojne komentare i upozorenja stručnjaka.
Na snimci se vidi kako ministar čuči na podu i rukama podiže zmije koje se migolje po prostoriji. U jednom trenutku nasmijao se prema kameri držeći ih u rukama, iako se čini da ga jedna od njih pokušava ugristi.
Stručnjaci upozorili građane
Iz američke Službe nacionalnih parkova poručili su da se radi o crnim trkačicama, neotrovnim zmijama koje nisu opasne za ljude ako ih se ne uznemirava, piše BBC.
Istodobno je Floridska komisija za očuvanje riba i divljih životinja posljednjih tjedana upozoravala građane da budu oprezni jer su zmije aktivnije tijekom toplijih proljetnih mjeseci te savjetovala da ih se ne pokušava samostalno uklanjati.
Kennedyjev potez zato je naišao na kritike dijela javnosti, ali i na brojne šale na društvenim mrežama.
Nije mu prvi put da šokira javnost
Ovo nije prvi neobičan incident povezan s američkim ministrom zdravstva. Tijekom saslušanja na Capitol Hillu demokratska kongresnica Adelita Grijalva podsjetila je na njegove ranije bizarne navike.
‘Navodno ste jednom odsjekli penis pregaženog rakuna kako biste ga kasnije proučavali’, rekla mu je tijekom rasprave, aludirajući na priče koje već godinama kruže američkim medijima.
Kennedy se ranije našao i na meti ekoloških aktivista zbog tvrdnji da je prije nekoliko godina motornom pilom odsjekao glavu uginulom kitu nasukanom na obali te je potom prevozio na krovu automobila.
Robert F. Kennedy mlađi, član poznate političke dinastije Kennedy, posljednjih je godina jedna od najkontroverznijih figura američke politike. Osim po neobičnim javnim istupima, poznat je i po kontroverznim stavovima o cjepivima i medicini, zbog čega je često bio predmet kritika znanstvene zajednice i dijela političara.