Ravnateljica DZS-a upozorila da su se pojavili lažni popisivači i navela kako možete prepoznati one prave

Ravnateljica Državnog zavoda za statistiku Lidija Brković, gostujući na RTL-u, najavila je da od sutra na teren kreću popisivači, ali i upozorila građane na pojavljivanje lažnih popisivača

Čelnica DZS-a komentirala je i novčane kazne.

'Mi imamo propisane kazne kako je to i bilo do sada, no kako ste rekli nije bilo do sada izricanja kazni, mi se nadamo da ih neće biti ni sada. Hrvatska inače ima jako dobar odaziv za popis. Ljudi dobro prihvaćaju popisivače što se tiče terenskog popisa, a i sama činjenica da je više od milijun i 300 tisuća građana iskoristilo mogućnost samopopisivanja pokazuje koliko je to naše istraživanje prepoznato u javnosti', rekla je Brković za RTL.