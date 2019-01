Ravnatelji škola na mukama: Poslat ćemo Ministarstvu račune za provjeru diploma

VILIM RIBIĆ

'Fakulteti ne rade za eksere'

Vilim Ribić, predsjednik Matice hrvatskih sindikata, napominje da svaki rad mora biti prepoznat i priznat, pa ako provjera diploma bude predstavljala stvarno opterećenje fakultetima, država će to morati platiti.



'Ne može očekivati od njih da rade za eksere. Država ionako sve plaća, a pogotovo treba plaćati ono što sama inicira. Ovdje je u pitanju izrazit javni interes, koji je artikuliralo i samo Ministarstvo, tražeći da se provede provjera diploma. Onda se to mora platiti. Eventualno, ako je u pitanju pola radnog dana, to se može napraviti gratis, u ime dobrih odnosa s Ministarstvom i temeljem dobre volje, ali ako je to tjedan, dva posla – to i košta. Na neke se fakultete očekuje veliki pritisak i to se mora platiti', kaže Ribić.



Sindikalac dodaje da je i u najgoroj diktaturi, u ranom socijalizmu 50-ih godina, bilo direktiva da se nešto odradi, ali se uvijek prepoznavao i obračunavao dodatni rad. U suprotnom, bilo bi to izigravanje principa da naručitelj plaća za odrađeni posao.

'Ne može to tako. Svaki rad košta, a fakulteti će procijeniti koliko imaju posla i mora li se to platiti', zaključio je Ribić.