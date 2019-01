Do diplome za dva tjedna i 1250 eura, policija odmah krenula u izvide

Bosanskohercegovačka policija je u utorak počela provoditi izvide u Srednjoj medicinskoj školi u Sanskom Mostu, objavili su mediji u BiH, koji su prošlog tjedna objavili informacije kako se tamo uvjerenje o stečenom zvanju medicinskog tehničara odnosno njegovateljice uz mito može steći za tek nešto više od dva tjedna i bez i jednog školskog sata

Istraga je vezana za aferu koja je u javnost dospjela kada je novinarka portala Žurnal od posrednika uspjela ishoditi originalnu svjedodžbu o završenoj srednjoj školi odnosno o stečenom zvanju njegovateljice.

Do srednjoškolske spreme došla je bez i jednog dana nastave, no za to je trebala platiti iznos od dvije i pol tisuće konvertibilnih maraka (oko 1250 eura).

Redakcija Žurnala tvrdi kako je u pozadini ovih sumnjivih poslova Centar za obrazovanje iz Širokog Brijega, iza kojega navodno, stoje "biznismeni bliski HDZ-u BiH".

Tu sumnju temelje na tvrdnji kako su upravo novcem iz Širokog Brijega osnivane srednjoškolske i visokoškolske ustavnove širom Federacije BiH koje su preko posrednika izdavale sumnjive diplome.