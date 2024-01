Raukar Gamulin: Podržavamo Severinu kao osobu i kao metaforu onih koji nisu tako poznati

'Korupcija je najveće zlo ovog društva jer nam oduzima mogućnost da svi građani u ovoj zemlji dobiju jednaka prava, tretman, pomoć i mogućnost. U Zagrebu smo napravili promjenu modela upravljanja, a to je nulta točka za sve ostale promjene - nema korupcije, pogodovanja i namještanja javnih natječaja i javne nabave', rekla je.

Osvrnula se na izjave Davora Bernardića koji proziva Možemo zbog politike upravljanja otpadom.

'Ne bih se osvrtala na gospodina Bernardića. Troši vrijeme javnosti već godinu dana. Mogu ga razumjeti kao kolegu. On se trudi i nastoji na taj način doći do političkih bodova, ali rekla bih da je doista nebitan', kazala je.

Ustvrdila je kako financijska situacija u Gradu Zagrebu nakon dvije i pol godine njene stranke na vlasti - stabilna.

'Nakon dvije i pol godine imamo razvojni proračun. Nezapamćeno se povisuju sredstva za socijalnu skrb, kulturu. Imamo kapitalna ulaganja, sva plaćanja su u roku svim ustanovama. Smanjili smo obvezu plaćanja nabavljačima za 30 dana. Postajemo poželjan partner u takvim poslovima. Time smo pokazali da se može upravljati velikim sustavom bez korupcije', dodala je.

Pad rejtinga i problem odlagališta Jakuševec

Na pitanje kako gleda na pad rejtinga, Raukar Gamulin je odgovorila kako ih takve promjene ne zabrinjavaju te priznala kako je na takvu promjenu mogla utjecati nesreća na Jakuševcu.

'Kao što nismo slavili kada smo imali viši rejting, tako sada nismo u nekoj depresiji zato što je niži. Na rejting utječu razne stvari. Sasvim sigurno je Jakuševec i grozna nesreća koja se dogodila - djelovala na rejting. Na rejting sigurno djeluju i oni koji se jako trude poništiti naša postignuća jer im smeta promjena modela upravljanja jer ostaju bez svojih izvora ogromnih prihoda', ustvrdila je.

Kada se radi o zatvaranju odlagališta Jakuševec, ustvrdila je kako je za nemogućnost zatvaranja odlagališta u trenutnom mandatu stranke Možemo - odgovorna država.

'Mi jesmo željeli i htjeli zatvoriti Jakuševec, ali to je nemoguće zbog potpupne nesuradnje države, a za takve poduhvate je država neophodna. Nije se mogla predvidjeti promjena europskog financiranja takvih projekata', rekla je.

'Tomislav Tomašević je htio suradnju s državom i čekao je ministre koji se mijenjaju kao na traci, ovo nam je treći. Konsolidirani proračun i javna sredstva nam omogućuju da hrabro i odlučno Tomašević kaže kako će se to riješiti bez europskih fondova i države', nastavila je.

'Ukoliko će nas država opstruirati - to ćemo javno prokazivati kada se to dogodi. Imamo hrabrosti, odlučnosti, snage i znanja da ćemo to sigurno riješiti, ne do kraja ovog mandata, nego do 2028. godine', dodala je.

'Neozbiljno je da ne znamo kad su izbori'

Na pitanje je li loše što je Možemo rano izašao s kandidaturom Sandre Benčić za premijerku, Raukar Gamulin je odgovorila kako se s time ne slaže te dodala da su htjeli da građani znaju tko je njihov kandidat.

'S time se ne mogu složiti. Naše politike su politike suradnje s građanima, visoke transparentnosti, otvorenosti i čistih ruku. Mi želimo da naši građani znaju tko je naš kandidati. Jasno smo rekli s kim možemo koalirati i da idemo sami na izbore, jer smatramo da je to najbolje, ne samo za stranku, nego i za motivirati one neodlučne. Vrlo jasno smo rekli s kim ćemo post-izborno koalirati', istaknula je.

Dotaknula se i datuma nadolazećih izbora.

'Ne znamo kad su izbori. To je u domeni vladajućih. Ipak bih prije svega rekla da je to malo neozbiljno', ustvrdila je.

Nastavila je kako je potrebno vratiti povjerenja građana u političke stranke.

'Potrebno je vratiti povjerenje građana u stranke i u izborne procese. Previše puta smo svjedočili prelaženjima, pretrčavanjima i raznim žetončićima', zaključila je.

Zahtjev za azil zatražilo 67 tisuća ljudi: To me ne zabrinjava

Kada se radi o odnosu prema migracijama, Raukar Gamulin je ustvrdila kako je uopće ne zabrinjava podatak da je 2023. godine 67 tisuća ilegalnih migranata zatražilo azil u Hrvatskoj.

'Mene to uopće ne zabrinjava. S tim podatkom moramo staviti podatak da je u vladavini Andreja Plenkovića, Hrvatsku napustilo 250 tisuća Hrvata. Moramo staviti podatak pred javnost koji je dao HUP, da će do 2030. godine Hrvatskoj trebati 500 tisuća stranih radnika.Da bi se održao ekonomski, mirovinski i zdravstveni sustav - nama su neophodni strani radnici', rekla je.

Dodala je kako vladajući "nemaju nikakve migrantske politike te nemaju politike integracije".

Na pitanje može li nam se dogoditi slična situacija kao u Belgiji, odgovorila je kako je uvjerena da bi njena stranke te probleme izbjegla jasnom migrantskom politikom.

'Sigurna sam da naša stranka ima jasne migrantske politike i politike integracije. Treba se izbjeći ono što radi HDZ, a to je da toga nema. U dolasku migranata ili stranih radnika ne vidim ništa čega bi se trebali bojati. Trebamo biti otvorenog srca i otvorenih ruku, prihvatiti te ljude i pomoći na integraciji', kazala je.

Na argumente koji dolaze s desnog dijela političkog spektra da se radi većinom o muškarcima vojne dobi te da bi mogli raditi u svojim zemljama odgovorila je kako to nije potkrijepljeno statistikom.

-'Apsolutno odbijam to jer nije potkrijepljeno nikakvim statistikama. To su dojmovi, a ja o dojmovima ne želim suditi. Neodgovorno je na takav način govoriti i gledati na problem migranata. Treba to prihvatiti, imati dobre politike i širiti nadu', ustvrdila je.

Dotaknula se i primjera Švedske te ustvrdila kako Švedska nije jednako tretirala migrante i švedske državljane pred zakonom.

'U Švedskoj su u nekim situacijama propustili tretirati migrante jednako kao državljane Švedske. Kada se napravi mudra politika, kada ti doista integriraš te ljude u društvo i tretiraš ih u svakom pogledu jednako - mislim da je to način i put kako se može prevladati probleme koji se pojavljuju u određenim europskim zemljama,' zaključila je.

Iz kazališta u Sabor, tko je najbolji, a tko najlošiji glumac u politici?

Komentirajući prijelaz s kazališnih dasaka u saborske klupe, Raukar Gamulin je ustvrdila kako je Sabor "najveće i najlošije kazalište u RH".

'Volim reći da momentalno radim u najvećem i najlošijem kazalištu Republike Hrvatske. Demokracija je određena predstava, a ono što mi imamo u Hrvatskoj je jedna izuzetno loša predstava', rekla je.

'Vladajuća stranka se kune u domoljublje, a okreće glavu od krađe milijarde kuna iz INA-e, ili afere "plin za cent"', nastavila je.

Govoreći o Zakonu o obnovi kojeg je stranka Možemo podržala, Raukar Gamulin je ustvrdila kako se mora promijeniti praksa gdje vladajući ne uvažavaju prijedloge oporbe.

'To moramo promijeniti. U Saboru se moraju donositi najbolja moguća rješenja', istaknula je.

Na pitanje radi li to možemo u Zagrebu, odgovorila je kako "nije bilo prijedloga koji bi bili dobri za sve građane".

'Koliko sam uspjela pratiti, nije bilo onakvih prijedloga koji bi bili dobri za sve građane', zaključila je.

Govoreći o tome s kime od saborskih zastupnika je ostvarila dobru komunikaciju - istaknula je Davora Ivu Stiera i Ivana Ćelića.

'Postoji nekolicina zastupnika s kojima mogu razgovarati. Imam dobru komunikaciju sa zastupnikom Ćelićem, zanimljiv razgovor sam vodila s kolegom Stierom. Ne moramo se uvijek složiti, imamo različite ideološke pozicije, ali možemo razgovarati', dodala je.

'Andrej Plenković sve lošije glumi proeuropskog političara'

Govoreći o odnosu premijera Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića, Raukar Gamulin je istaknula da se osjeti blaga agresija.

'Zanimljiva su mi obojica. Ne mogu reći da podržavam takav diskurs, niti mislim da je dobro da se u javnom prostoru dva najviša dužnosnika tako funkcioniraju. To doista pada ispod svakog nivoa, i čak se osjeti blaga agresija što sasvim sigurno nije dobro ni poželjno. Ocijenila bih ih jednakom ocjenom', rekla je.

'Podržavam onaj dio rada predsjednika Milanovića u njegovoj neprikosnovenoj borbi protiv korupcije', nastavila je.

Kada se radi o psovanju, nije htjela istaknuti samo Milanovića te je ustvrdila kako mu je "izvanredan partnera Andrej Plenković koji sve lošije glumi proeuropskog političara".

'Ne bih ga samog ostavila u tome. Izvanredan partner mu je Andrej Plenković. Sve lošije glumi proeuropskog političara. On je doista 2016. djelovao kao jedan civiliziran političar', dodala je.

Pravosuđe, slučaj Severina

Komentirajući situaciju u pravosuđu i trajanje sudskih procesa, naglasila je da se ne bi smjelo događati da procesi traju 10 godina.

'Moram reći da mi dajemo podršku Severini kao osobi kao i metafori onih koji nisu tako poznati, a bore se s takvim problemima. Nedopustivo je iz interesa djeteta dozvoliti da traje takav proces. Ova je odluka donesena jer je bilo proceduralnih grešaka, ali je onda kao kolateralna žrtva promijenjena odluka o skrbništvu. Ne može se dogoditi da cijela situacija traje 10 godina', rekla je.

Kada se radi o štraju sudaca, smatra da je za tu situaciju također odgovoran premijer jer nije ispoštovao dogovor.

'Smatram da je za to osobno odgovoran Andrej Plenković jer je mimo kolektivnog pregovaranja - njima obećao u petom mjesecu povišice i neke druge stvari i to nije izvršio. Išao se praviti frajerom i onda je sebi napravio ovu situaciju. Ne možemo za to kriviti suce, oni su imali dogovor s premijerom', zaključila je.