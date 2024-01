Tomašević govorio o velikim projektima: Imamo rješenje za gužve u Zagrebu

'Apslutno sam uvjeren da je Resnik najbolja lokacija u Zagrebu, izglasana je još prije 8 godina. HDZ koji se protivi toj lokaciji je glasao direktno za tu lokaciju. Prvo je predsjednik zagrebačkog HDZ-a reakao da nije glasao, ali smo pustili video gdje se točno vidi da je elektronički zapis ostao zabilježen. U planu gopspodarenja otpadom na više mjesta se spominje Resnik upravo kao lokacija tog postrojenja gdje će se obrađivati miješani otpad. Sad bi to trebala biti i sortirnica i kompostana, sva ta tri postrojenja u jednom će biti potpuno zatvorenog tipa. Ništa neće biti na otvorenom za razliku od Markuševca i Jakuševca. Ovakvi se centri rade u drugdje u Hrvatskoj', rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević za N1.

Navodi da je energana paralelna tema jer svi centri za gospodarenje otpadom koji se grade u drugim županijama, su centri nove generacije.

'Oni svi imaju jedan ostatak goriva iz otpada koji se treba negdje spaliti da se prozvede električna energija, ali hoće li to biti u Zagrebu ili negdje drugdje, to je nacionalna tema. Sve županije imaju isti problem kao Zagreb. Ne postoji nikakva opasnost za građane, to su najbolje dostupne tehnologije, ova studija je morala završiti s postrojenjem koje se može financirati iz EU fondova. Postrojenje koje smo predstavili u Saboru se može financirati iz EU fondova. Ne smije biti utjecaja na zdravlje, okoliš i kvalitetu života. Naravno da jamčim to sve', rekao je Tomašević pa je dodao: