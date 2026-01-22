Rat je skup luksuz: Evo koliko je koštala jedna noć obrane od baraže ruskih projektila

Ukrajinske snage u jednoj su noći potrošile gotovo 100 milijuna dolara na projektile protuzračne obrane braneći se od najnovijeg ruskog vala napada, otkrio je ukrajinski predsjednik te tako dao rijedak uvid u sve veću financijsku cijenu rata

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je novinarima da je ruski napad, koji je započeo u ponedjeljak navečer i nastavio se tijekom utorka, prisilio Ukrajinu na lansiranje presretačkih projektila u vrijednosti od oko 80 milijuna eura. „Zamislite to – trošak ovih projektila“, rekao je Zelenski putem WhatsAppa odgovarajući na pitanje o zalihama presretačkih projektila. Ta zapanjujuća brojka odnosi se isključivo na presretačke projektile i, čini se, ne uključuje drugo streljivo potrošeno u obrani od ruskog napada, koji je uključivao i stotine dronova.

Rusija lansirala baražu projektila Prema podacima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, Rusija je tijekom noći lansirala 18 balističkih projektila, 15 krstarećih projektila i jedan protubrodski projektil. U priopćenju se navodi da je 27 projektila oboreno, dok je pet pogodilo ciljeve. Zelenski je istaknuo da je Rusija „značajno povećala“ uporabu balističkih projektila te da je uspjela doći do ključnih tehnologija za njihovu proizvodnju iz trećih zemalja i industrijskih izvora. „Ipak, njihova sposobnost proizvodnje ovih projektila mora se smanjiti – a to se još ne događa“, rekao je odgovarajući na drugo pitanje.

Iako je Ukrajina od zapadnih saveznika dobila dodatne sustave protuzračne obrane, Zelenski je naglasio da ih je i dalje potrebno više, zajedno s dodatnim presretačkim raketama kako bi se moglo odgovoriti na intenzitet ruskih napada. Priznao je i da je Ukrajini teško nabaviti potrebne presretače. Posebno je izdvojio projektil PAC-3, koji se ispaljuje iz američkih sustava Patriot i stoji oko 3,7 milijuna dolara po komadu, kao jednu od najučinkovitijih obrana od ruskih balističkih projektila.

Rat je skup luksuz „Rat je izuzetno skup ruski luksuz, a za nas znači velike gubitke“, rekao je Zelenski. No ruski projektili nisu jedina prijetnja. U noćnom napadu sudjelovalo je i 339 dronova. Ukrajinske zračne snage objavile su da su oborile njih 315, dok su dva tuceta pogodila ciljeve. Kako bi sačuvala skupe protuzračne rakete, Ukrajina se sve više oslanja na domaće razvijene dronove presretače, koji stoje tek nekoliko tisuća dolara i služe za lov i uništavanje ruskih bespilotnih letjelica.