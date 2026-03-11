zločinačko udruženje

Velika akcija USKOK-a i policije, u čak devet županija uhićeno više od 30 ljudi

I.J.

11.03.2026 u 08:59

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provode Policijske uprave zagrebačka, karlovačka, sisačko-moslavačka, krapinsko-zagorska, virovitičko-podravska, vukovarsko-srijemska, brodsko-posavska te zadarska.

Navedene radnje provode se na području Zagreba, Zagrebačke, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske te Zadarske županije u odnosu na veći broj osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela i gospodarska kaznena djela u sastavu zločinačkog udruženja, priopćio je USKOK.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Muljanje zbog izdavanja kredita

Kako doznaje RTL Danas uhićeno je više od 30 ljudi, a kako prenosi Jutarnji list uhićeni su zbog sumnje da su na prevaru i uz pomoć krivotvorene dokumentacije rješavali kredite u jednoj hrvatskoj banci.

Među uhićenima je i jedan službenik zadužen za izdavanje kredita, koji je putem posrednika tražio zainteresirane kojima je bio potreban kredit te bi im, uz pomoć krivotvorene dokumentacije kojom su prikazivali zadovoljavajuća primanja, omogućavao dobivanje kredita u banci.

Za uzvrat je tražio proviziju od dobivenog kredita koja se obično kretala oko 10 posto vrijednosti kredita. Riječ je o kreditima u iznosima od nekoliko tisuća do nekoliko desetaka tisuća eura.

