civilni prostor

Rusi napali drugi najveći ukrajinski grad: Ima mrtvih

I.K./Hina

11.03.2026 u 08:59

Rat u Ukrajini, jedan od ranijih napada na Harkiv - Ilustracija
Rat u Ukrajini, jedan od ranijih napada na Harkiv - Ilustracija Izvor: EPA / Autor: SERGEY KOZLOV
Ruski dron pogodio je civilni poslovni prostor u drugom najvećem ukrajinskom gradu Harkivu, pri čemu je poginulo dvoje ljudi, a petero je ranjeno, rekli su lokalni dužnosnici.

„Nažalost, prema prvim informacijama dvije su osobe poginule“, rekao je gradonačelnik Ihor Terehov putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

Petero ranjenih u teškom stanju

Guverner Harkivske regije Oleh Sinehubov rekao je da je, prema preliminarnim informacijama, svih petero ranjenih u teškom stanju i da im se pruža potrebna pomoć.

Dodao je da je napad uzrokovao požar u poslovnom prostoru.

Harkiv, koji se nalazi 30 km od ruske granice, odupro se u ranom napredovanju ruskih snaga nakon njihove potpune invazije u veljači 2022. i od tada je česta meta ruskih zračnih napada.

