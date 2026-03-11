Rusi napali drugi najveći ukrajinski grad: Ima mrtvih

„Nažalost, prema prvim informacijama dvije su osobe poginule“, rekao je gradonačelnik Ihor Terehov putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

Ruski dron pogodio je civilni poslovni prostor u drugom najvećem ukrajinskom gradu Harkivu , pri čemu je poginulo dvoje ljudi, a petero je ranjeno , rekli su lokalni dužnosnici.

Petero ranjenih u teškom stanju

Guverner Harkivske regije Oleh Sinehubov rekao je da je, prema preliminarnim informacijama, svih petero ranjenih u teškom stanju i da im se pruža potrebna pomoć.

Dodao je da je napad uzrokovao požar u poslovnom prostoru.

Harkiv, koji se nalazi 30 km od ruske granice, odupro se u ranom napredovanju ruskih snaga nakon njihove potpune invazije u veljači 2022. i od tada je česta meta ruskih zračnih napada.