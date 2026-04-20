Raste interes za priuštivi najam: U pojedinim gradovima više prijava nego stanova

U prvih pet dana, odnosno do nedjelje u podne, 886 građana se registriralo na mrežnoj stranici APN-a kako bi uopće mogli sudjelovati u programu, a njih 164 podnijelo je i službeni zahtjev za najmom , javlja RTL .

Otkako je APN otvorio natječaj za najmoprimce 385 stanova ponuđenih u okviru programa priuštivog najma , interes je premašio očekivanja.

Najveći je interes u Zagrebu. U metropoli se za priuštivi najam nude 152 stana, a već je stiglo 100 prijava. U Splitu se na tri stana javilo 10 ljudi. U Sisku je na šest stanova stiglo sedam prijava, dok Pula bilježi isti broj stanova i prijava.

Po županijama, najveći je interes u Primorsko-goranskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji s po 10 prijava. Slijedi Sisačko-moslavačka s osam, potom Istarska s sedam, dok Zagrebačka županija ima pet prijava. Prijave traju do 15. svibnja.