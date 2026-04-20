Raste interes za priuštivi najam: U pojedinim gradovima više prijava nego stanova

M.Da.

20.04.2026 u 09:07

Zgrade u Zagrebu (ilustracija) Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
Prijave najmoprimaca za priuštivi najam traju do 15 svibnja. APN je već zabilježio 886 registriranih građana, od kojh je već 164 podnijelo prijave za ponuđenih 385 stanova

Otkako je APN otvorio natječaj za najmoprimce 385 stanova ponuđenih u okviru programa priuštivog najma, interes je premašio očekivanja.

U prvih pet dana, odnosno do nedjelje u podne, 886 građana se registriralo na mrežnoj stranici APN-a kako bi uopće mogli sudjelovati u programu, a njih 164 podnijelo je i službeni zahtjev za najmom, javlja RTL.

Najveći je interes u Zagrebu. U metropoli se za priuštivi najam nude 152 stana, a već je stiglo 100 prijava. U Splitu se na tri stana javilo 10 ljudi. U Sisku je na šest stanova stiglo sedam prijava, dok Pula bilježi isti broj stanova i prijava. 

Po županijama, najveći je interes u Primorsko-goranskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji s po 10 prijava. Slijedi Sisačko-moslavačka s osam, potom Istarska s sedam, dok Zagrebačka županija ima pet prijava. Prijave traju do 15. svibnja.

