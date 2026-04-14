Kreću prijave za stanove u priuštivom najmu: Bačić objasnio tko plaća potrganu kuhinju

APN će u srijedu raspisati javni poziv za najmoprimce za 385 stanova koji su ušli u program priuštivog najma. Ugovori će se potpisivati na razdoblja od tri do 10 godina, a stanodavci i najmoprimci će se morati pridržavati slova ugovora

Svega 960 vlasnika odlučilo je ponuditi svoje prazne nekretnine državi za program priuštivog najma, iako je u Hrvatskoj, prema podacima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, čak 600.000 praznih stanova. Kako je bilo i očekivano, najviše je ponuđeno stanova u Zagrebu, iako ima i kuća, ali i prostora za najam u Rijeci, Osijeku, Karlovcu, Slavonskom Brodu, Vukovaru, Zadru, Sisku, Puli, Petrinji, Splitu, Varaždinu, Bjelovaru, Slatini, Dubrovniku, Velikoj Gorici, Samoboru, Zaprešiću i Koprivnici. No, neće sve ponuđene nekretnine ići u najam, već će biti ponuđeno svega 385 nekretnina na razdoblje od tri do deset godina. Prijave za priuštivi najam počinju u srijedu putem aplikacije APN-a. "Moram reći da sam zadovoljan brojem prijava. Naime, iskustva drugih država pokazala su da taj model priuštivog najma u tim državama nije polučio dobre rezultate. Stoga smo, vjerojatno svjesni te činjenice, bili vrlo oprezni u pogledu toga kako će završiti naš javni poziv. Moram reći da smo iznimno zadovoljni ovakvim prijavama. To sam već rekao i u raspravi u Hrvatskom saboru. Ovo je prvi put da država na ovakav način objavljuje javni poziv. S druge strane, bili smo dosta konzervativni u tom javnom pozivu jer smo postavili vrlo rigorozne uvjete koje veliki dio naših sugrađana nije mogao ispuniti, pa ćemo sada Zakonom o priuštivom najmu te uvjete relaksirati u drugom javnom pozivu za vlasnike praznih stanova", rekao je za RTL ministar Branko Bačić.

Do kraja godine novi poziv Dodao je da će do kraja godine ići novi javni poziv vlasnicima stanova. Očekuje da bi moglo stići tisuću ili dvije tisuće prijava. Osim toga, sutra se otvara i javni poziv za ugradnju dizala, ali i za uređenje pročelja u povijesnim jezgrama gradova. Ti će se pozivi ponavljati svake godine. "Pozivam sve naše sugrađane koji nemaju ugrađeno dizalo i čija pročelja zahtijevaju obnovu da se prijave na taj javni poziv, gdje ćemo zajedno s lokalnom samoupravom njihove zgrade urediti i ugraditi dizala", rekao je Bačić.

Ugovorni odnos No, najprije će se rješavati priuštivi najam. Bačić je otkrio neke detalje o kojima se dosad nije toliko govorilo. Stanovi se iznajmljuju bez namještaja, osim kuhinjskih elemenata. Ako se nešto potrga ili pokvari, naknadu će osigurati država putem APN-a. Ako, pak, strada namještaj koji nije bio u stanu, štetu će platiti najmoprimac. "Mi ćemo ugovorom urediti međusobna prava i obveze i prema najmoprimcu, ali isto tako i prema najmodavcu, odnosno vlasniku tog stana. I tu ne bi trebali biti nikakvi problemi. APN ima već veliko iskustvo kada je u pitanju davanje državnih stanova u najam, pa će na isti način reagirati i prema stanovima koje će preuzeti od privatnih vlasnika", rekao je ministar. Ako netko, primjerice, želi dati stan kojeg je dobio od države u najam, to neće moći niti po ugovoru, a niti zbog toga što će APN redovito vršiti kontrole kucanjem na vrata. Najmanji stan u ponudi ima svega 19 kvadrata. Bačić podsjeća da su Zakonom o priuštivom stanovanju definirali mikrostanove, koji mogu biti površine 18 kvadrata za jednu ili 26 kvadrata za dvije osobe. Riječ je o stanovima koji se mogu koristiti najviše četiri godine. "Moj ured ima otprilike toliko. Nemam baš veliki ured u Ministarstvu, ali za mladu osobu 18 kvadrata je dovoljno na kratko vrijeme dok ne riješi stambeno pitanje", ustvrdio je Bačić dodavši da takvih stanova ima u Parizu i Beču.