Zagreb se sprema za poledicu: Preventivno se sole ceste, za vikend se zatvara Sljemenska cesta

Iako u Zagrebu više ne pada snijeg, zbog najave ledene kiše na posao su krenuli i u zagrebačkoj Zimskoj službi

Zbog najavljenih niskih temperatura i mogućnosti pojave ledene kiše, za što je Državni hidrometeorološki zavod izdao narančasto upozorenje, postoji mogućnost stvaranja ledenog sloja na kolnicima, nogostupima i drugim površinama. Vozila Zimske službe Zagrebačkih cesta preventivno sole prometnice na području Grada Zagreba. U 11:00 sati maksimalni kapaciteti upućeni su na sve prometnice I. i II. reda kako bi se obišli kolnici i preventivno posuli solju, objavili su iz Grada Zagreba.

Isto tako, u aktivnosti Zimske službe uključeno je i 350 komunalnih djelatnika Čistoće i Zrinjevca, koji nastavljaju s aktivnostima čišćenja te preventivnog soljenja pločnika, pješačke zone, tramvajskih i autobusnih stajališta i drugih površina. Servisne i interventne ekipe ZET-a su raspoređene duž prometne mreže. Pojačano se nadziru tramvajski koridori i tračnički sklopovi kako bi javni prijevoz funkcionirao bez poteškoća. Iz gradske uprave upozoravaju sve sudionike u prometu, vozače i pješake, da svoje kretanje prilagode otežanim i opasnim vremenskim uvjetima. Vozačima se preporučuje da izbjegavaju putovanja ako nisu nužna, da voze sporije uz veći razmak između vozila, izbjegavaju nagla kočenja i ubrzavanja te koriste zimsku opremu i ispravne gume. Poseban oprez potreban je na mostovima, nadvožnjacima i u zavojima.

Snijeg u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL







+26 Snijeg u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL