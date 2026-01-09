opasna ledena kiša

Zagreb se sprema za poledicu: Preventivno se sole ceste, za vikend se zatvara Sljemenska cesta

M. Šu.

09.01.2026 u 13:21

Opasni led u Frankopanskoj ulici
Opasni led u Frankopanskoj ulici Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Iako u Zagrebu više ne pada snijeg, zbog najave ledene kiše na posao su krenuli i u zagrebačkoj Zimskoj službi

Zbog najavljenih niskih temperatura i mogućnosti pojave ledene kiše, za što je Državni hidrometeorološki zavod izdao narančasto upozorenje, postoji mogućnost stvaranja ledenog sloja na kolnicima, nogostupima i drugim površinama.

Vozila Zimske službe Zagrebačkih cesta preventivno sole prometnice na području Grada Zagreba. U 11:00 sati maksimalni kapaciteti upućeni su na sve prometnice I. i II. reda kako bi se obišli kolnici i preventivno posuli solju, objavili su iz Grada Zagreba.

Isto tako, u aktivnosti Zimske službe uključeno je i 350 komunalnih djelatnika Čistoće i Zrinjevca, koji nastavljaju s aktivnostima čišćenja te preventivnog soljenja pločnika, pješačke zone, tramvajskih i autobusnih stajališta i drugih površina. Servisne i interventne ekipe ZET-a su raspoređene duž prometne mreže. Pojačano se nadziru tramvajski koridori i tračnički sklopovi kako bi javni prijevoz funkcionirao bez poteškoća.

Iz gradske uprave upozoravaju sve sudionike u prometu, vozače i pješake, da svoje kretanje prilagode otežanim i opasnim vremenskim uvjetima. Vozačima se preporučuje da izbjegavaju putovanja ako nisu nužna, da voze sporije uz veći razmak između vozila, izbjegavaju nagla kočenja i ubrzavanja te koriste zimsku opremu i ispravne gume. Poseban oprez potreban je na mostovima, nadvožnjacima i u zavojima.

Snijeg u Zagrebu
  • Snijeg u Zagrebu
  • Snijeg u Zagrebu
  • Snijeg u Zagrebu
  • Snijeg u Zagrebu
  • Snijeg u Zagrebu
    +26
Snijeg u Zagrebu Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL

Pješake pozivaju na dodatni oprez, sporije kretanje i nošenje odgovarajuće obuće, kao i izbjegavanje zaleđenih površina gdje god je to moguće.

Kako bi se spriječile poteškoće uzrokovane parkiranim vozilima, Sljemenska cesta bit će zatvorena za promet tijekom vikenda 10. i 11. siječnja 2026. godine. Zatvaranje će se odnositi na sva osobna vozila, osim vozila ZET-a, dostave za planinarske domove, vozila Parka prirode Medvednica te komunalnih vozila.

