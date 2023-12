Raspudić: Premijer je ustrašen, vidi se to po tome kako diše

'Prvo bih zahvalio premijeru na reklami Mosta i na tome što je potvrdio da mu je Most najveći problem i da je Most jedina brana korupcije. Ovo je nevjerojatno. Uzevši u obzir da je ovo ustrašen čovjek, što smo vidjeli po tome kako teško diše i kako izgleda, ali da izjavi da su krivi ministar i savjetnik jer nisu dovoljno štitili njihov kriminal nego su iscurili podaci o kriminalu od jednog novinara… Dakle, kriv je Most jer je javno objavio stvari oko afere Plin za cent i krive su moguće krtice Antikorupcijskog vijeća u Ministarstvu, a nisu krivi oni koji taj kriminal provode. Ako je i od Plenkovića, to je previše. On optužuje, de facto, ovu dvojicu jer nisu štitili kriminal. Pametnom dosta', rekao je Raspudić gostujući na televiziji N1.