Rasprava u Otvorenom: 'Sada da se odluči da će 20, 50 ili 100, 500 tisuća građana ostati bez minusa, to ne'

U večerašnjem Otvorenom HTV-a tema su bili minusi na tekućim računima građana.

Stjepan Čuraj, državni tajnik u Ministarstvu financija naglasio je da ljudi koji koriste te minuse ih ne koriste iz neke obijesti, već iz sušte potrebe i to im ne smije biti ugroženo. 'Sva rješenja moraju biti transparentna, potrošači moraju biti informirani i treba biti administrativno rasterećeno', objasnio je.

Neće podržavati prijedloge rezanje minusa, smatra da to nije nikome u interesu. 'Do sada su se rezali minusi. Tko bi dobio smanjenje plaće ili ostao bez posla, banke su nudile reprogramiranje kredita. To nije nova pojava. Sada da se odluči 20, 50 ili 100, 500 tisuća građana ostati bez minusa, to ne', rekao je.