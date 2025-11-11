Zagreb zabranio ZDS, Tomašević: Ako vam je ovo problematično, obratite se institucijama

Skupština Grada Zagreba usvojila je prijedlog kluba zastupnika zagrebačke vladajuće koalicije Možemo! i SDP-a, kojim je po hitnom postupku na sjednicu današnje Gradske skupštine uvršten zaključak kojim se Tomislava Tomaševića, zagrebačkog gradonačelnika, poziva da poduzme sve što može kako bi se pozdravi poput ZDS-a zabranili na svim budućim javnim događajima u prostorima kojima upravljaju Grad Zagreb ili njegove ustanove. Amandman Kluba zastupnika Liberala da se u zabranu uz ustaške i fašističke dodaju komunistički pokliči je odbijen

Kako se u njemu navodi od gradonačelnika se traži da 'temeljem ovlasti iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba, a radi zaštite javnog reda i mira te očuvanja ustavnih vrednota Republike Hrvatske, poduzme mjere kojima će se osigurati da se na površinama i u prostorima kojima upravljaju ustanove kojima je Grad Zagreb osnivač ili trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba i na javnim površinama za čije korištenje Grad Zagreb izdaje dozvolu u svrhu organizacije javnih događaja, ne koriste obilježja, slogani ili poruke kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja te ne koriste fašistički ili ustaški simboli ili pokliči, uključujući poklič 'Za dom spremni', a što je zabranjeno člankom 39. Ustava Republike Hrvatske.

Sjednica Skupštine

Dodaje se i da se zaključak zasniva se na antifašističkim temeljima Republike Hrvatske zapisanima u Ustavu RH, kao i na stajalištima Ustavnog suda te Europskog suda za ljudska prava, prema kojima javna upotreba ustaškog pozdrava „Za dom spremni" ne uživa zaštitu slobode izražavanja jer predstavlja sadržaj koji potiče mržnju na temelju nacionalne, rasne i vjerske pripadnosti. Klub zastupnika Liberali (Gabriela Bošnjak, Dina Dogan i Ivka Odvorčić) podnio je amandman u kojem je zatražio da se u zaključku 'fašistički ili ustaški simboli ili pokliči' zamjenjuju se riječima: 'fašistički, ustaški, četnički, nacistički i komunistički simboli ili pokliči'. No zmjene prijedloga Kluba zastupnika Liberali nisu prihvaćene. Za amandan bila su samo tri zastupnika, protiv njih 23, dok je suzdržan bio jedan zastupnik. Raspravu uoči glasanja o amandmanu pratili smo uživo: Sara Medved (SDP) u ime kluba SDP-a navela je da ovo nije želja za nametanjem tema koje razdvajaju već da sve dolazi zato što je vlast zatvarala oči, te što se premijer Plenković slikao s Thompsonom, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković dopustio ZDS u Saboru. Gabrijela Bjelić kazala je da načelno podupire zaključak, ali da se uvrste pokliči svih totalitarnih režima. 'Odmak od komunizma nije ideološka rasprava', kazala je i dodala da je njih amandman usklađen s europskim rezolucijama.

'Prazan zaključak, gradska vlast se sramoti' Marija Selak Raspudić kazala je da, nažalost nije moguće ozbiljno razgovarati o ovoj temi, prije svega zato što ništa nije predloženo. 'Vi nas danas ovdje tjerate da raspravljamo o praznom prijedlogu, i to je prva vijest koju naši građani trebaju znati - prijedloga nema, a djelomično ste to i priznali. Ovo nije ništa. Jedino što u ovom zaključku piše je da pozivate gradonačelnika da uvede neke mjere - koje mjere? Priznajte koje mjere? Nema ih, nema ničega. Vi biste nešto sankcionirali i bili iznad Ustava, a ništa niste ponudili. Ili vas je uhvatila frka ili nemate rješenja ili sami znate ono što znamo svi ostali - da tako nešto uopće nije u u ovlasti niti gradonačelnika, niti Skupštine', istaknula je Selak Raspudić, dodavši da se vladajuća koalicija ovim zaključkom sramoti.

'To je smokvin list za našeg kolebljivog gradonačelnika, koji se ne usudi sam mijenjati neke akte koji se odnose na poslovanje Holdinga, pa bi se rado sakrio iza Gradske skupštine, pa ga je Skupština nešto zamolila, a on sam zapravo sebi piše pismo', kazala je. 'Birokratska cenzura zapakirana u ustavne fraze' Mislav Herman (Klub zastupnika HDZ-DP-HSU) istaknuo je da se ovim prijedlogom zapravo žele zabraniti koncerti Marka Perkovića Thompsona i sva buduća događanja koja nisu prošla ideološki filter trenutne gradske vlasti. Herman kaže da je protiv zloupotrebe antifašizma kao izgovora za političke zabrane. 'To je birokratska cenzura zapakirana u ustavne fraze. RH i Grad Zagreb već imaju sve zakonske instrumente da spriječe širenje mržnje i korištenje zabranjenih simbola'. Ovaj zaključak zato nije pravna mjera, nego politička poruka i to takva da se gradska vlast sprema postati kulturni policajac', kazao je Herman. Podsjetio je na presudu Visokog prekrašanoj suda iz 2020. godine, prema kojoj je Sud pravomoćno odlučio da izvođenje pjesme Bojna Čavoglave, uključujući i njezin početni poklič, nije prekršaj protiv javnog reda i mira jer je to glazbeno djelo koje je nastalo u kontekstu Domovinskog rata te je tako dio umjetničkog izražavanja i tumačenja povijesnog konteksta. Zagreb treba biti otvoren grad, a ne grad zabrana i moralne policije, kaže on.

Tomislav Jonjić (Klub zastupnika Jedino Hrvatska!) rekao je kako je ovaj prijedlog skandalozan u pravnom, povijesnom i civilizacijskom smislu. 'Ne postoji nikakvo pravno uporište na koji se ovaj zaključak poziva, niti interes hrvatskog naroda da se ovaj zaključak donese. Posežete za pravnim i političkim nasiljem jer mislite da to trenutno možete, a nemate hrabrosti priznati da želite očuvati jugoslavensku baštinu i na njoj graditi novu jugoslavensku sintezu. No to nije prošlo '91., a uvjeravam vas da neće proći ni 2025.', rekao je Jonjić. 'Ako već imamo zabrane, u njih treba uključiti sve totalitarne režime' Gabrijela Bošnjak uime Kluba Liberala istaknula kako su oni prije svega protiv zabrana, ali kad se već odlučilo ići tim putem, da svakako treba uključiti sve totalitarne režime u bilo kakve zabrane. 'Selektivnost u osudi ne liječi društvo, nego ga otvara ekstremizmima koji čekaju svoj trenutak', kaže ona, dodavši da ovakve zabrane zapravo nisu posao Grada, niti su europski i demokratski put, nego put u ideloški paternalizam. 'Dok god jedne simbole brišemo, a druge toleriramo, nećemo imati ni mir, ni povjerenje, ni društvenu stabilnost', istaknula je Bošnjak. 'Ponašate se kao partijski komitet, a ne gradska vlast' Dina Dogan kaže da ovakve rasprave nemaju što raditi u Gradskoj skupštini te da je ovo čista ideološka tema iz prošlog stoljeća, umjesto da se gleda u budućnost. 'Tko god je ovo stavio na dnevni red, nije to napravio jer mu je stalo do antifašizma, nego jer je svjestan da gradskoj upravi grad bježi iz ruku. Kolege zastupnici, ovakve teme morate prepustiti povjesničarima, a mi se trebamo baviti drugim tema - komunalnim. Ponašate se kao nekakav partijski komitet, a ne gradska vlast', rekla je Dogan. Zastupnik Mario Župan rekao je da nikad nije vidio prazniji. 'Kad je trebao biti koncert na Hipodromu, gradonačelnik je kazao kako nije na njemu da odlučuje o tome hoće li ga biti ili ne, nego gradska tvrtka Upravljanje športskim objektima, odnosno Hipodrom. Sada se petlja i kaže da će grad to ipak zabraniti. Arena je trgovačko društvo u vlasništvu grada Zagreba, ima akte, cjenike, pravilinike i ugovore', kazao je Župan, koji dodaje kako ne mogu podržati ni amandman liberala jer bi to značilo da podržavaju i zaključak vladajuće koalicije, iako amandman sam po sebi nije loš. Trpimir Goluža smatra da ovaj zaključak može donijeti samo sramotu za instituciju koja ga je izglasala, a s njim se složio i Župan. Hasanbegović: 'Moderna Hrvatska ne temelji se ni na kakvom tzv. antifašizmu' Zlatko Hasanbegović podsjetio je na nekoliko, kako je rekao, 'neprijepornih činjenica'. 'U ustavno-pravnom smislu moderna Hrvatska nije utemeljena na bilo kakvom tzv. antifašizmu. Pojam tzv. antifažizma ne spominje se bilo gdje u ustavnom tekstu niti u njegovim izvorišnim osnovama', kazao je.