Raspoloženje birača nakon šest izbornih jedinica: Mrtva utrka HDZ-a i Restart koalicije, ipak ima i iznenađenja

Dnevnik Nove TV objavio je drugi dio ekskluzivnog istraživanja po izbornim jedinicama. Večeras smo tako mogli vidjeti kakvo je raspoloženje među biračima Dalmacije, Istre i Primorja. U Dalmaciji nema iznenađenja, ali ih ima u Primorju i Istri

HDZ i dalje može računati na potporu u Dalmaciji. U 10. izbornoj jedinici Vili Beroš vodi listu i može računati na 34,8 posto potpore birača. Manja je to potpora nego prije 4 godine. Manju potporu ima i RESTART koalicija koja može dobiti 18,1 posto. MOST je jak, ali ne kao prije 4 godine i dobiva 13,2 posto. Domovinski pokret nalazi se na četvrtom mjestu s 9,9 posto potpore. Koalicija Pametno, Stranka s imenom i prezimenom i Fokus ima potporu od 5,1 posto. Oko izbornog praga nalazi se Željko Kerum s 4,9 posto i Možemo s 4,6 posto, izvještava Dnevnik Nove TV.

Kako to izgleda u podjeli mandata - HDZ ima izglednih 6 mandata, Restart 3 mandata, MOST 2 i Domovinski pokret 1 i za sada koalicija predvođena Pametnim 1 mandat, iako taj spada u potencijalne, a ne u izgledne. No, zanimljivo je kako će biti s 2 granična mandata za koja se bore HDZ, koalicija Restart, koalicija Možemo i Željko Kerum. U konačnici, HDZ bi mogao osvojiti 7 zastupnika.