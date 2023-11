Raskol u zelenom carstvu: Greta Thunberg podrškom Palestincima razbjesnila Nijemce

Zaštitno lice klimatskog pokreta Fridays for Future (FFF) Greta Thunberg svojim je izjavama na najvećem klimatskom prosvjedu u Nizozemskoj u povijesti izazvala pravu buru – i to među kolegama iz njemačkog ogranka pokreta kojem je na čelu. Ne samo da su se ogradili od njezinih izjava, nego su pokazali odlučnost za potpuno odcjepljenje od 'centrale' Fridays for Futurea.

'Nema klimatske pravde na okupiranoj zemlji', skandirala je Thunberg nekoliko puta, aludirajući na palestinske teritorije koje je 'okupirao Izrael', sa sada već sebi svojstvenom crno-bijelom maramom palestinkom oko vrata, i to pred 85.000 ljudi na klimatskom prosvjedu u Amsterdamu. 'Došao sam zbog klimatskog prosvjeda, ne radi političkih stavova', prekinuo ju je 65-godišnji nizozemski fizioterapeut, viknuvši joj to u mikrofon, nakon čega su ga maknuli s pozornice.