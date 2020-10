Ranjeni policajac poručio: Sve širitelje mržnje s psihopatološkim razmišljanjima pozivam da zamisle istu ovu tragediju gdje je žrtva netko koga vole

Teško ranjeni policajac Oskar Fiuri (31) javio se iz bolnice nakon što je policija objavila snimke stravičnog napada Danijela Bezuka (22) na Markovom trgu od prošlog ponedjeljka

'Znam da Vam je to posao, ali me rastužuje kada neke novinske agencije ne navode istinu i kada se napajaju tragedijom samo s jednim ciljem, a to je da budu čitani', rekao je Fiuri za 24sata.