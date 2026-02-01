Zbog dočeka bez tramvaja u centru Zagreba? Grad najavio moguće izmjene

"Pozivamo sve Zagrepčane i građane Hrvatske da pozdrave i dočekaju naše rukometaše na glavnom gradskom trgu sutra u 16 sati, uz Zaprešić Boyse i Hrvatske ruže”, navodi Grad u priopćenju.

Sam program dočeka počinje u 15 sati.

S ciljem sigurnog održavanja programa, na Trgu bana Jelačića dežurat će zdravstvene službe, vatrogasci te redarska i zaštitarska služba.