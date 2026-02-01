javni prijevoz

Zbog dočeka bez tramvaja u centru Zagreba? Grad najavio moguće izmjene

M. Šu./Hina

01.02.2026 u 18:56

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Patricija Flikac/PIXSELL
Bionic
Reading

Grad Zagreb, koji s Hrvatskim rukometnim savezom u ponedjeljak na Trgu bana Josipa Jelačića organizira doček brončanih rukometaša, priopćio je da su moguće izmjene u javnom gradskom prijevozu oko centralnog mjesta proslave.

"Pozivamo sve Zagrepčane i građane Hrvatske da pozdrave i dočekaju naše rukometaše na glavnom gradskom trgu sutra u 16 sati, uz Zaprešić Boyse i Hrvatske ruže”, navodi Grad u priopćenju.

Sam program dočeka počinje u 15 sati.

S ciljem sigurnog održavanja programa, na Trgu bana Jelačića dežurat će zdravstvene službe, vatrogasci te redarska i zaštitarska služba.

vezane vijesti

Moguće su izmjene u javnom gradskom prijevozu oko centralnog mjesta proslave.

Iz Grada su pozvali sve prisutne da se pridržavaju uputa nadležnih službi koje će biti na terenu.

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu nakon što je u susretu za 3. mjesto u Herningu pobijedila Island sa 34-33 (17-14). Sedma je to medalja za hrvatske rukometaše u povijesti europskih prvenstava pri čemu četvrta bronca. Ujedno bila je to čak 16. medalja hrvatskih rukometaša s velikih natjecanja, te druga u nizu nakon lanjskog srebra sa svjetskog prvenstva.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
srbijanske teorije

srbijanske teorije

Vučić: Očekujem napad na Iran u roku od 48 sati. Sjećate se Clintonove afere?
thompson na dočeku

thompson na dočeku

Šuta spreman ispuniti želju rukometašima: 'Ako u Zagrebu nema mjesta za hrvatsku pjesmu...'
podijelio srpske političare

podijelio srpske političare

Thompson se orio Beogradom: Vučićev SNS zaradio kaznenu prijavu

najpopularnije

Još vijesti