Radin: Za dom spremni je fašistički pozdrav, a fašizam je kriminalni sustav kojem se treba suprotstaviti. Tako misli i premijer Plenković

Dugogodišnji zastupnik talijanske manjine u Hrvatskom saboru Furio Radin oštro je osudio bilo kakvo korištenje ustaškog pozdrava 'za dom spremni' te je komentirao kritike predsjednika RH Zorana Milanovića na ustavni položaj Stožera civilne zaštite

Radin smatra kako je svaki fašistički pozdrav sramota.

'I za dom spremni je sramota. Uvijek ću se suprotstaviti tom sloganu, toj sramoti. To je fašistički pozdrav i to se zove apologija fašizma. Fašizam je totalitarni i kriminalni sustav kojem se treba suprotstaviti. Vjerujem da to sigurno misli, tj. znam da to misli i premijer Plenković', rekao je Furio Radin za N1 televiziju.