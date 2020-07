Bačić otkrio tko će biti potpredsjednici Sabora iz redova vladajućih

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru Branko Bačić osvrnuo se na rad budućeg desetog saziva Sabora nakon održanog sastanka s predstavnicima stranaka.

'To je vrlo korektna arhitektura svih voditelja saborskih odobra i izaslanstava. Promijenjena je samo u jednom radnom tijelu. Na način da je Odbor za poljoprivredu pripao vladajućima, a Odbor za europske poslove oporbenim strankama i to je uglavnom ono što smo se dogovorili. Većina kolega poznaje raspored i rad Hrvatskog sabora. Mislim da je bio jedan vrlo ugodan sastanak', ističe Bačić.

Pojasnio koja će radna tijela odmah imenovati



'Danas samo se dogovorili kome pripada koje radno tijelo, a do srijede ćemo morati imati imena, kako bismo mogli imenovati po svoj prilici osam radnih tijela. Na svakoj konstituirajućoj se u pravilu imenuju četiri radna tijela. To je Mandatno imunitetno povjerenstvo, Odbor za izbor i imenovanja, Odbor za Ustav i poslovnik i Odbor za zakonodavstvo. To je ono što se uvijek bira, no ovaj put s obzirom na specifičnost situacije, imenovat ćemo i Odbor za graditeljstvo i prostorno planiranje zbog Zakona o obnovi Grada Zagreba. Izabrat ćemo i Odbor za financije, s obzirom da iz Vlade već najavljuju nekoliko zakona koji se tiču potvrđivanja određenih međunarodnih financijskih ugovora i vrlo vjerojatno ćemo još imati i izvješće predsjednika Vlade o održanim sastancima Europskog vijeća što je već tradicionalno u Saboru. Pa bismo i u tu svrhu trebali imenovati matično tijelo, a to je Odbor za europske poslove', detaljno je obrazložio Bačić.



Napomenuo je kako zastupnike čeka i donošenja Zakona o ustrojstvu ministarstava i drugih središnjih državnih tijela kako bi mogli imenovati Vladu ovaj tjedan, a prije imenovanja Vlade slijedio bi i program Vlade za mandatno razdoblje. Time bi, kaže Bačić, trebao biti gotov ovaj radni tjedan.



'Idući tjedan bismo na redu trebali imati i ove Zakone koje sam maloprije spominjao. I ukoliko prema našem planu dovršimo sve te rasprave, onda bi glasanje bilo idući tjedan u petak', rekao je Bačić.



Potpredsjednici Sabora iz redova oporbe



'Sabor ima 30 radnih tijela i još su tri izaslanstva - saborsko izaslanstvo za NATO koje vode vladajući, izaslanstvo za Vijeće Europe koje vode vladajući i izaslanstvo u skupštini OSCE-a koje pripada oporbi. Jedina je zamjena što mi kao vladajući preuzimamo Odbor za poljoprivredu. Cilj nam je i plan da prije nego što završi konstituirajuća sjednica imenujemo i izaberemo sva radna tijela', ističe.



Osvrnuo se i na odabir potpredsjednika Sabora iz redova oporbe.

'Vladajući ne ulaze u odabir predsjednika radnih tijela, niti tko su potpredsjednici iz redova oporbe. Mi ćemo kao vladajući ćemo poštivati stav oporbe. Nije nužno da se u srijedu odaberu svi potpredsjednici. Mi ćemo podržati Reinera, Sanadera i Furia Radina na potpredsjednička mjesta koja pripadaju vladajućima', kazao je Bačić.



Podsjetimo, Željko Reiner i Ante Sanader iz HDZ-a, te Furio Radin iz redova nacionalnih manjina bili su potpredsjednici Sabora i u prošlom sazivu. Radin je na mjesto potpredsjednika došao nakon odlaska Mosta iz Vlade te odlaska Ivana Vrdoljaka, koji je do tada bio potpredsjednik, iz Sabora, dok je Sanader postao potpredsjednik pred kraj saziva kada je s mjesta potpredsjednika Sabora smijenjen Milijan Brkić.