Putinove kćeri su na crnoj listi, ali i dalje prolaze na Zapadu: Kako je to moguće?

Unatoč međunarodnim sankcijama uvedenima nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, osobe iz najužeg kruga ruskog režima i dalje objavljuju znanstvene radove u uglednim zapadnim časopisima

Među njima su i dvije kćeri ruskog predsjednika Vladimira Putina, a od 2022. godine osam sankcioniranih ruskih državljana objavilo je ukupno 76 radova, pokazalo je ukrajinsko istraživanje koje prenosi U24. Istraživanje je proveo Centar za istraživanje lažnih vijesti i propagande u ruskoj znanosti pri ukrajinskom Sveučilištu u Sumiju. Utvrdili su da su radove objavljivali veliki izdavači iz SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva, Švicarske, Njemačke i Nizozemske. Najveći udio objava, njih 57 posto, potpisuju izdavači iz SAD-a, zatim švicarski s 19 posto i britanski s 15 posto.

Putinove kćeri među autorima Obje Putinove kćeri, Marija Voroncova i Katerina Tihonova, pod sankcijama su SAD-a, Europske unije i Švicarske. Voroncova, endokrinologinja i genetičarka koja nadzire državne istraživačke programe povezane s genetikom i istraživanjem starenja, objavljivala je radove kod izdavača Springer Nature i švicarskog MDPI-ja.

Tihonova vodi fond Innopraktika i Centar za umjetnu inteligenciju Moskovskog državnog sveučilišta. Taj centar dobiva državna sredstva za razvoj tehnologija dvojne namjene, među ostalim algoritama za bespilotne letjelice i elektroničko ratovanje. Američko Ministarstvo financija uvelo joj je sankcije u travnju 2022., navodeći njezinu ulogu u tehnološkom sektoru koji podupire rusku vlast i obrambenu industriju. Unatoč tome, njezini su radovi objavljivani kod američkog izdavača Allerton Press. Među ostalim imenima iz istraživanja je Mihail Kovalčuk, čelnik Instituta Kurčatov, koji je pod britanskim sankcijama zbog uloge u strateškim gospodarskim sektorima i potpore ruskom režimu. I dalje je glavni urednik dvaju znanstvenih časopisa koje distribuira Springer Nature, a njegove su radove objavljivali i britanski IOP Publishing te Međunarodna unija za kristalografiju. Radovi objavljivani i nakon uvođenja sankcija Na popisu su i osobe povezane s ruskim obrambenim sektorom, energetskim istraživanjima i integracijom okupiranih ukrajinskih područja. Vladimir Litvinenko, rektor Rudarskog sveučilišta u Sankt Peterburgu, kojemu su SAD uvele sankcije, objavio je 2025. rad u časopisu Antarctic Science, koji izdaje Cambridge University Press.