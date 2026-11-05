Melania Trump u Bijeloj kući okupila Ruse i Ukrajince, stigla poruka i od Putina

Američka prva dama Melania Trump u četvrtak je pozvala na 'trajni' prekid vatre u Ukrajine, na konferenciji za medije održane u Bijeloj kući uz prisutnost ruskih i ukrajinskih predstavnika
'Sad moramo pokazati hrabrost kao i u Oleškom da bismo pronašli zajednički jezik. Zajedno možemo postići nešto trajnije od privremenog prekida vatre', rekla je Trump, referirajući se na humanitarno primirje koje se njezinim posredstvom postiglo u tom ukrajinskom gradu pod ruskom okupacijom. 'Nadam se da će Oleški biti inspiracija za širi mir. Svaka stvarna promjena počinje malom iskrom', nastavila je prva dama.
Rekla je da prekid vatre u Oleškiju ne bi bio moguć bez ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog Volodimira Zelenskog. 'Njihova suradnja predstavlja značajan presedan prema miru u regij', dodala je.
Ukrajinski pregovarač David Arahamija kazao je da se zahvaljujući tom primirju stvara 'dinamika u kojoj obje strane uče male mehanizme koji, u praksi, omogućuju očuvanje mira'. 'U ime predsjednika Putina i u ime naroda Ruske Federacije želimo zahvaliti prvoj dami Melaniji Trump na njezinoj iznimnoj ulozi u rješavanju humanitarne situacije u Oleškom', rekao je pak ruski izaslanik Kiril Dmitriev.
Primirje, koje je trajalo šest dana i završilo u nedjelju navečer, omogućilo je evakuaciju stanovnika tog grada smještenog na prvoj crti bojišnice u regiji Herson koji se mjesecima nosio s nestašicama osnovnih potrepština. Riječ je o najdužem prekidu vatre od početka ruske invazije na Ukrajinu pokrenute u veljači 2022. godine.
Ni Kijev ni Moskva nisu izvijestili o kršenju tog sporazuma, za razliku od ranijih djelomičnih prekida vatre, posebice onih u povodu pravoslavnog Uskrsa, ističe France Presse.