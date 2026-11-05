Melania Trump u Bijeloj kući okupila Ruse i Ukrajince, stigla poruka i od Putina

'Sad moramo pokazati hrabrost kao i u Oleškom da bismo pronašli zajednički jezik. Zajedno možemo postići nešto trajnije od privremenog prekida vatre', rekla je Trump, referirajući se na humanitarno primirje koje se njezinim posredstvom postiglo u tom ukrajinskom gradu pod ruskom okupacijom. 'Nadam se da će Oleški biti inspiracija za širi mir. Svaka stvarna promjena počinje malom iskrom', nastavila je prva dama.

Rekla je da prekid vatre u Oleškiju ne bi bio moguć bez ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog Volodimira Zelenskog. 'Njihova suradnja predstavlja značajan presedan prema miru u regij', dodala je.