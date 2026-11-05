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Netanyahu u sve većim problemima: Saveznik ga ostavio na cjedilu, rival ima razloga za slavlje

L. Š. / Hina

05.11.2026 u 18:26

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu Izvor: EPA / Autor: DEBBIE HILL / POOL
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Politički položaj Benjamina Netanyahua u postizbornoj borbi za ostanak na mjestu izraelskog premijera u četvrtak je dodatno oslabio nakon što mu je jedna ultraortodoksna stranka uskratila podršku, a dva arapska bloka podržala njegova glavnog suparnika

Izraelski predsjednik Isaac Herzog će se nakon sastanaka s predstavnicima manjih stranaka sastati s Netanyahuom i njegovim glavnim političkim rivalom Gadijem Eisenkotom kako bi odlučio kome će dati mandat za sastavljanje vlade. Rok za tu odluku je 11. studenoga.

Izraelski izbori održani 27. listopada završili su pat-pozicijom u kojoj ni Netanyahu ni Eisenkot, bivši zapovjednik oružanih snaga, nisu osigurali jasnu većinu u parlamentu.

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Netanyahu ostaje na čelu tehničke vlade dok se ne formira nova ili se održe novi izbori ako nijedan kandidat ne uspije sastaviti većinu.

Netanyahu je u četvrtak doživio novi udarac kad je stranka Ujedinjeni judaizam Tore, jedna od dviju glavnih stranaka ultraortodoksnih Židova i dugogodišnji Netanyahuov koalicijski partner, odbila podržati bilo kojeg kandidata za sastavljanje vlade.

Iako je Eisenkot dosad isključivao mogućnost formiranja vlade s dvjema arapskim strankama, one su mu u četvrtak dale podršku i potencijalno osigurale većinu u Knessetu.

Netanyahuov Likud izašao je kao najjača stranka na izborima, s 27 od 120 zastupnika u parlamentu, no njegova koalicija ima 53 mandata, računajući i sedam iz ultraortodoksne stranke koja je odbila podržati premijera. Eisenkotov blok, sastavljen od stranaka od lijevog centra do desnice, ujedinjenih u želji da svrgnu Netanyahua, ima 48 zastupnika. Dvije stranke arapske manjine u Izraelu osvojile su povijesnih 19 mandata.

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