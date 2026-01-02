NAKON JUŽINE

DHMZ oglasio meteoalarm: Prijete obilne oborine i olujan vjetar, a ponegdje i snijeg

M.Č.

02.01.2026 u 06:18

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia
Bionic
Reading

Petak će većinom proteći u razmjerno toploj južini, uz mnogo oblaka i čestu kišu koja će mjestimice biti i obilna. Moguć je i novi snijeg

Snijeg je moguć u višim dijelovima gorja, osobito prema večeri, kad će početi pristizati hladniji zrak, piše HRT.

Na istoku zemlje dan je počeo oblačno, uz povremenu kišu i mogućnost susnježice. Umjeren jugozapadni vjetar do večeri će postupno okretati na sjeveroistočni, najprije u Podravini i Baranji. Jutro će ondje biti između -1 i 2 °C, a dnevni maksimumi od 9 do 12 °C.

I središnja Hrvatska bit će utjecajem južine. Jutro osjetno blaže nego dan ranije, a danju između 6 i 10 °C. Prevladavat će promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu. Do večeri će jugozapadnjak će zamijeniti sjeveroistočnjak, najprije u Međimurju, Podravini i Zagorju, gdje kiša može prijeći u susnježicu.

Olujni vjetar i oborine

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu zadržat će se vjetrovito vrijeme. Jak, na udare i olujan jugozapadnjak puhat će uz promjenjivu do pretežno oblačnu atmosferu i povremene oborine. Na moru se očekuje i obilnija kiša, dok se u višem gorju može pojaviti susnježica. Jutarnja temperatura u gorju od -1 do 1 °C, na moru oko 7 °C, a danju većinom 7 do 12 °C.

Dalmacija će imati promjenjive oblake, povremenu kišu i mogućnost grmljavine. Jugozapadnjak i jugo bit će umjereni do jaki, a more valovito. Jutarnje vrijednosti između 5 i 8 °C, u unutrašnjosti oko 2 °C, a najviše dnevne temperature od 10 do 15 °C.

Na krajnjem jugu zemlje nastavit će se promjenjivo oblačno vrijeme uz povremenu kišu te ponegdje pljuskove praćene grmljavinom. Puhat će jako jugo i jugozapadnjak. Temperatura će se ujutro kretati od 3 do 8 °C, u unutrašnjosti i niže, a danju od 12 do 15 °C.

vezane vijesti

U nastavku tjedna sve oblačnije i hladnije

Idući dani donose pretežno oblačno vrijeme. Na kopnu će se postupno hladiti, osobito kako vjetar bude sve češće okretao na sjeveroistočni. U subotu će još biti dosta susnježice, dok će od nedjelje povremeno padati i snijeg. Mjestimice će nastajati novi snježni pokrivač, ponajprije u gorju i na istoku zemlje.

Na Jadranu promjenjivo, u Dalmaciji često i pretežno oblačno. Lokalno će gotovo svakoga dana biti i obilnije kiše na jugu. Od nedjelje će u Istri vrijeme biti uglavnom suho. Puhat će umjeren jugo i jugozapadnjak, a u drugom dijelu nedjelje na sjevernom će Jadranu zapuhati jaka, ponegdje i olujna bura. Upravo će ona u ponedjeljak donijeti primjetno zahlađenje i dijelu Dalmacije, prognozirao je za HRT Izidor Pelajić iz DHMZ-a.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
više od 40 mrtvih

više od 40 mrtvih

Švicarska proglasila pet dana žalosti, otkriveno kako je počeo požar?
kim ju-ae

kim ju-ae

Ona će biti sljedeća vladarica Sjeverne Koreje? Kći Kim Jong-una pojavila se s roditeljima u posebnom mauzoleju
Emanuele Galeppini

Emanuele Galeppini

Identificirana prva žrtva stravičnog požara u Švicarskoj: 'Bio je utjelovljenje strasti'

najpopularnije

Još vijesti