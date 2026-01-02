DHMZ oglasio meteoalarm: Prijete obilne oborine i olujan vjetar, a ponegdje i snijeg

Snijeg je moguć u višim dijelovima gorja, osobito prema večeri, kad će početi pristizati hladniji zrak, piše HRT.

Na istoku zemlje dan je počeo oblačno, uz povremenu kišu i mogućnost susnježice. Umjeren jugozapadni vjetar do večeri će postupno okretati na sjeveroistočni, najprije u Podravini i Baranji. Jutro će ondje biti između -1 i 2 °C, a dnevni maksimumi od 9 do 12 °C.

I središnja Hrvatska bit će utjecajem južine. Jutro osjetno blaže nego dan ranije, a danju između 6 i 10 °C. Prevladavat će promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu. Do večeri će jugozapadnjak će zamijeniti sjeveroistočnjak, najprije u Međimurju, Podravini i Zagorju, gdje kiša može prijeći u susnježicu.

Olujni vjetar i oborine

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu zadržat će se vjetrovito vrijeme. Jak, na udare i olujan jugozapadnjak puhat će uz promjenjivu do pretežno oblačnu atmosferu i povremene oborine. Na moru se očekuje i obilnija kiša, dok se u višem gorju može pojaviti susnježica. Jutarnja temperatura u gorju od -1 do 1 °C, na moru oko 7 °C, a danju većinom 7 do 12 °C.

Dalmacija će imati promjenjive oblake, povremenu kišu i mogućnost grmljavine. Jugozapadnjak i jugo bit će umjereni do jaki, a more valovito. Jutarnje vrijednosti između 5 i 8 °C, u unutrašnjosti oko 2 °C, a najviše dnevne temperature od 10 do 15 °C.

Na krajnjem jugu zemlje nastavit će se promjenjivo oblačno vrijeme uz povremenu kišu te ponegdje pljuskove praćene grmljavinom. Puhat će jako jugo i jugozapadnjak. Temperatura će se ujutro kretati od 3 do 8 °C, u unutrašnjosti i niže, a danju od 12 do 15 °C.