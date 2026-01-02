DHMZ oglasio meteoalarm: Prijete obilne oborine i olujan vjetar, a ponegdje i snijeg

Petak će većinom proteći u razmjerno toploj južini, uz mnogo oblaka i čestu kišu koja će mjestimice biti i obilna. Moguć je i novi snijeg
Snijeg je moguć u višim dijelovima gorja, osobito prema večeri, kad će početi pristizati hladniji zrak, piše HRT.
Na istoku zemlje dan je počeo oblačno, uz povremenu kišu i mogućnost susnježice. Umjeren jugozapadni vjetar do večeri će postupno okretati na sjeveroistočni, najprije u Podravini i Baranji. Jutro će ondje biti između -1 i 2 °C, a dnevni maksimumi od 9 do 12 °C.
I središnja Hrvatska bit će utjecajem južine. Jutro osjetno blaže nego dan ranije, a danju između 6 i 10 °C. Prevladavat će promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu. Do večeri će jugozapadnjak će zamijeniti sjeveroistočnjak, najprije u Međimurju, Podravini i Zagorju, gdje kiša može prijeći u susnježicu.
Olujni vjetar i oborine
U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu zadržat će se vjetrovito vrijeme. Jak, na udare i olujan jugozapadnjak puhat će uz promjenjivu do pretežno oblačnu atmosferu i povremene oborine. Na moru se očekuje i obilnija kiša, dok se u višem gorju može pojaviti susnježica. Jutarnja temperatura u gorju od -1 do 1 °C, na moru oko 7 °C, a danju većinom 7 do 12 °C.
Dalmacija će imati promjenjive oblake, povremenu kišu i mogućnost grmljavine. Jugozapadnjak i jugo bit će umjereni do jaki, a more valovito. Jutarnje vrijednosti između 5 i 8 °C, u unutrašnjosti oko 2 °C, a najviše dnevne temperature od 10 do 15 °C.
Na krajnjem jugu zemlje nastavit će se promjenjivo oblačno vrijeme uz povremenu kišu te ponegdje pljuskove praćene grmljavinom. Puhat će jako jugo i jugozapadnjak. Temperatura će se ujutro kretati od 3 do 8 °C, u unutrašnjosti i niže, a danju od 12 do 15 °C.
U nastavku tjedna sve oblačnije i hladnije
Idući dani donose pretežno oblačno vrijeme. Na kopnu će se postupno hladiti, osobito kako vjetar bude sve češće okretao na sjeveroistočni. U subotu će još biti dosta susnježice, dok će od nedjelje povremeno padati i snijeg. Mjestimice će nastajati novi snježni pokrivač, ponajprije u gorju i na istoku zemlje.
Na Jadranu promjenjivo, u Dalmaciji često i pretežno oblačno. Lokalno će gotovo svakoga dana biti i obilnije kiše na jugu. Od nedjelje će u Istri vrijeme biti uglavnom suho. Puhat će umjeren jugo i jugozapadnjak, a u drugom dijelu nedjelje na sjevernom će Jadranu zapuhati jaka, ponegdje i olujna bura. Upravo će ona u ponedjeljak donijeti primjetno zahlađenje i dijelu Dalmacije, prognozirao je za HRT Izidor Pelajić iz DHMZ-a.